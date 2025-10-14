BNN dice que los apartamentos ahora son propensos al abuso de drogas y se pide a los residentes que estén alerta

Jacarta – En un esfuerzo por crear un entorno residencial seguro y saludable, el administrador de propiedades Inner City Management (ICM) está colaborando con la Agencia Narcóticos Nacional (BNN) para llevar a cabo actividades de prevención abuso de drogas en Kalibata City Square, sur de Yakarta, el sábado 11 de octubre de 2025.

La sesión de consejería fue guiada por Wanda Ferdiana, Activadora de Autoayuda Comunitaria, Experta Asociada de BNN. En su presentación, Wanda explicó los peligros del mal uso drogaslos tipos de narcóticos que circulan con frecuencia, así como cómo reconocer los primeros signos de abuso en el entorno circundante.

También se proporciona a los participantes conocimientos sobre las medidas preventivas, la importancia de la detección temprana y la obligación de denunciar si encuentran indicios de abuso.

Según Wanda, los apartamentos son áreas propensas al abuso de drogas, especialmente en unidades vacías o entornos con mínima interacción entre los residentes.

Por esta razón, BNN agradece las medidas proactivas del ICM para llevar a cabo consistentemente programas de prevención y monitoreo en las áreas residenciales que administra.

«Si hay una denuncia de abuso, podemos hacer un seguimiento inmediato. Sin cooperación con la dirección, el progreso será más lento», dijo Wanda en una declaración escrita en Yakarta, el lunes 13 de octubre de 2025.

Destacó que una colaboración como esta es muy importante para que la coordinación sea rápida y la concienciación de los vecinos aumente.

La cooperación entre BNN y la administración generalmente se describe en un memorando de entendimiento (MoU) que incluye varias medidas preventivas, como inspecciones sorpresa, análisis de orina y socialización con los residentes.

Wanda dijo que actividades como esta fueron efectivas para aumentar el conocimiento público sobre los tipos y peligros de los narcóticos.

«Muchos de los que inicialmente no lo sabían lo entenderán mejor después de participar en actividades como ésta», añadió.

BNN espera que este tipo de actividad de divulgación pueda crear un ambiente en los apartamentos que sea más seguro, más saludable y más consciente de los peligros de las drogas.

Mientras tanto, el representante de ICM, Rusli Usman, enfatizó que este programa es una forma del compromiso de la empresa para crear viviendas verdaderamente libres de abuso de drogas. Dijo que ICM ha colaborado con Central BNN desde 2014 y realiza periódicamente actividades como divulgación, el uso de perros rastreadores K-9 y análisis de orina para residentes y empleados.

«Como parte de Agung Podomoro, tenemos la responsabilidad de mantener la reputación y la seguridad del entorno residencial, incluso frente a la amenaza de las drogas», dijo Rusli.