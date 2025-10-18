BNN desmantela casa de producción de narcóticos en Tangerang, dos perpetradores arrestados

Jacarta – Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) expuso la práctica casa de producción clandestina como ingrediente básico narcóticos tipo sabú en un apartamento en Cisauk, Tangerang Regency, Banten.

El jefe de BNN, Komjen Pol Suyudi Ario, dijo que dos personas también fueron arrestadas en esta divulgación. Los dos presuntos autores tienen cada uno las iniciales IM y DF.

«IM desempeña el papel de chef o preparador», dijo Suyudi a los periodistas el sábado 18 de octubre de 2025.

En tanto, el presunto autor DF actuó como quien comercializaba la producción.

«Ambos son reincidentes en casos similares», afirmó.

Según él, la divulgación de las prácticas de las empresas productoras de estupefacientes fue resultado de un desarrollo en colaboración con la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales.

Donde, dijo, según los resultados de la vigilancia y las observaciones desde el viernes 17 de octubre de 2025 alrededor de las 15.24 horas, una unidad de apartamentos había sido utilizada como lugar para producir metanfetamina cristalina.

«El sitio de producción de metanfetamina está en un apartamento en el piso 20. Logramos confiscar un kilogramo de evidencia de metanfetamina en forma líquida y sólida», dijo Suyudi.

«En el proceso de fabricación de metanfetamina se utilizan diversos productos químicos y se utilizan equipos de laboratorio para producir narcóticos», continuó.

Suyudi explicó que, según la información, los dos perpetradores habían obtenido ganancias de alrededor de mil millones de rupias en los últimos seis meses.

Para obtener precursores narcóticos, el autor extrajo 15.000 pastillas para el asma, de las que se podía producir 1 kilogramo de efedrina pura.

«Todos los productos químicos y equipos de laboratorio fueron comprados por el perpetrador en línea», dijo.

Por sus acciones, los perpetradores fueron acusados ​​del artículo 114, párrafo (2) Jo, del artículo 132, párrafo (1), subsidiario del artículo 113, párrafo (2) Jo, del artículo 132, párrafo (1), más subsidiario del artículo 112, párrafo (2) Jo. Artículo 132 párrafo (1) Ley Número 35 de 2009 sobre Estupefacientes.

«La amenaza de prisión es de un mínimo de 5 años y una pena máxima de muerte», concluyó.