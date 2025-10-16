BNN considera que estas dos sustancias anestésicas deben clasificarse como estupefacientes

Jacarta – Cuerpo Cabeza Narcóticos Nacional (BNN) El comisario general de policía, Suyudi Ario Seto, evaluó dos sustancias anestesiaa saber, el etomidato y la ketamina, deben clasificarse como narcóticos porque tienen potencial de abuso.

En una audiencia con el Ministro de Salud en Yakarta, el martes 7 de octubre, destacó el aumento de las tasas de abuso. drogas que ha llegado a 3,3 millones de personas en Indonesia, con una tendencia de abuso cada vez más compleja, incluida la distribución de narcóticos a través de cigarrillos electrónicos o vaporizadores.

«El problema de las drogas no es sólo una cuestión de aplicación de la ley, sino también una cuestión de salud pública», afirmó Komjen Pol. Suyudi, citado por información confirmada en Yakarta, el jueves.

Por esta razón, BNN se compromete a fortalecer la cooperación con el Ministerio de Salud (Kemenkes), especialmente en la prestación de servicios de rehabilitación estandarizados, integrados y de fácil acceso para el público.

Suyudi también enfatizó la necesidad de ampliar la red de Instituciones Receptoras de Informes Obligatorios (IPWL), agregar instalaciones de rehabilitación en las regiones y simplificar los mecanismos de financiamiento para que los servicios de rehabilitación puedan ser más óptimos.

En respuesta a esto, el ministro de Salud, Budi Gunadi Sadikin, expresó su apoyo a fortalecer la cooperación. entre BNN y el Ministerio de Salud, incluidos esfuerzos para que los servicios de rehabilitación formen parte del programa de financiación de la Agencia Administradora de la Seguridad Social en Salud (BPJS).

También examinará más a fondo los aspectos presupuestarios para que los servicios de rehabilitación puedan ser financiados por BPJS.

«Esto es importante para que los consumidores de drogas, que son víctimas, puedan recibir servicios de salud y recuperación adecuados», afirmó Budi.

La reunión discutió varios pasos estratégicos para fortalecer la sinergia entre BNN y el Ministerio de Salud, especialmente en las áreas de prevención, rehabilitación y servicios de salud para toxicómanos.

Aparte de eso, las dos partes también discutieron planes para integrar datos de rehabilitación y narcóticos, establecer estándares curriculares nacionales para los servicios de rehabilitación, así como la colaboración entre el Centro de Laboratorio de Narcóticos de BNN y el Centro de Laboratorio del Ministerio de Salud para la investigación de nuevas sustancias adictivas que continúan surgiendo.

Como seguimiento, BNN y el Ministerio de Salud acordaron celebrar reuniones periódicas de coordinación cada 3 meses, con el fin de fortalecer la sinergia y garantizar la eficacia de la implementación conjunta del programa.

El encuentro finalizó con el compromiso de ambas instituciones de apoyar el programa nacional Shining Indonesia (Limpiar de Drogas) a través de un enfoque de salud pública sostenible con el fin de crear una sociedad indonesia sana, productiva y libre de drogas.