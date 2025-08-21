BNN confiscó 1.800 unidades de vape que contienen sustancias adictivas

Yakarta, Viva – Agencia Nacional de Narcóticos (Bnn) Genial 1.800 unidades vape que está listo para ser inyectado con sustancias adictivas ketamina y etomidato. El vape fue enviado a través de la oficina de correos y se evitó con éxito antes de que circulara ampliamente.

«No es demasiado, solo 1.800 vapes, pero para mí significa que 1.800 personas pueden verse afectadas», dijo el jefe de Bnn Komjen Pol Marthinus Hukom en la oficina del Instituto Nacional de Resiliencia (Lemhannas) Ri Jakarta, citado de su declaración, jueves 21 de agosto, 2025.

La investigación adicional de la entrega de vape conduce al descubrimiento del laboratorio Klandestin, que se cree que es un lugar para la producción o modificación del vape con sustancias psicotrópicas. Este hallazgo fortalece la supuesta existencia de una red de producción ilegal organizada.

En Indonesia, la ketamina y el etomidato no se han clasificado como narcóticos, sino que se incluyen en el grupo psicotrópico. Su efecto sobre la conciencia y el sistema nervioso hace que esta sustancia sea muy arriesgada si se usa mal, especialmente a través de medios como el vape que es difícil de detectar.

Además, continuó Marthinus, su partido había ordenado a todas las filas del BNN provincial que endurezca la supervisión de la circulación de vape. La coordinación con el Ministerio de Salud y BPOM se lleva a cabo para garantizar que las regulaciones funcionen de manera óptima.

Lunix lanzó Vape Lunix Draco

Como parte de la educación pública, BNN lanza cortometrajes y programas de información para que las personas puedan distinguir entre vape legal y vape que se han modificado con sustancias adictivas. «Hemos adoptado varios enfoques, incluido el seguimiento de la producción del vape original y que han sido manipulados», agregó Marthinus.

Además, Indonesia no planea prohibir el vape en su conjunto, sino que se centra en la supervisión y la separación entre el uso legal y el abuso.

«Lo que quiero enfatizar no es una cuestión de prohibir. Pero debemos poder distinguir qué vape se usa para fumar y cuáles usan ciertos grupos para el crimen», dijo Hukom.

Según él, sustancias como la ketamina y el etomidato que a menudo se usan mal a través del vape se clasifican como psicotrópicos en Indonesia, no en narcóticos. También destacó que Vape ahora se ha convertido en parte del estilo de vida de las personas, como una alternativa a los cigarrillos convencionales.

Para prevenir el abuso, BNN ha instruido a todos los jefes provinciales de BNN para aumentar la supervisión de la circulación de vape, especialmente aquellos que contienen sustancias adictivas.

La coordinación también se lleva a cabo con el Ministerio de Salud y la Agencia de Supervisión de Alimentos y Drogas (BPOM) para garantizar que el vape líquido en circulación no contenga sustancias dañinas.

«Exploramos la producción de vape puro para los cigarrillos y que se han modificado con sustancias adictivas», explicó Hukom.

Agregó, BNN también colaboró ​​con la aduana para endurecer la entrada de productos de vape a Indonesia, para cerrar la brecha para los perpetradores de delitos.

Como se sabe, el gobierno de Singapur tomó medidas firmes para controlar la circulación de cigarrillos eléctricos o vape. Los dispositivos que contienen sustancias peligrosas como Etomidato ahora se clasifican como delitos de narcóticos.

Jefe de la República de Bnn de Indonesia Komjen Marthinus Hukom

Esta política se publica siguiendo los hallazgos de la autoridad de salud de que aproximadamente un tercio del vape ilegal que contiene etomidato, anestesia que puede causar el efecto de las alucinaciones y dañar los órganos del cuerpo si se abusa.

Este paso no solo muestra el compromiso de Singapur con la salud pública, sino también una señal de advertencia para que los países vecinos endurezcan la supervisión de productos similares.

El miércoles pasado, en la operación en el área del Distrito de Negocios Centrales (CBD), los oficiales de Singapur disfrazados de ciudadanos comunes para capturar a los infractores de vape disfrazado. Durante dos días, 18 personas fueron tratadas directamente y 82 dispositivos de vape fueron confiscados. Cada infractor es multado hasta S $ 2,000 o alrededor de RP. 25 millones. (Hormiga)