BNN afirma que Whip Pink es legal tanto para alimentos como para ingredientes médicos, pero…

Jacarta – Jefe de la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) RI, Komjen Suyudi Ario Seto explicó que gas látigo rosa en realidad un producto legal que se utiliza para médico a los productos alimenticios.

Lea también: Miembro de la RPD desafía a BNN por el uso indebido de Whip Pink y destaca el estatus halal del Tabung



Él dio este ejemplo sustancia o se puede utilizar gas batidor rosa para hacer pasteles y pan. Sin embargo, este gas es ampliamente utilizado indebidamente por el público.



El gas de la risa u óxido nitroso (NO2) también se llama rosa látigo

Lea también: Explosión de 12 kg de gas GLP en Palembang: dos personas muertas y un niño pequeño quemado



«El rosa látigo es una sustancia que se utiliza tanto con fines médicos como para productos alimenticios reales. Ya sea para café, por ejemplo, para pan, pasteles, etc. Pero este es el problema de esta sustancia, este gas es mal utilizado por nuestra sociedad», dijo Suyudi a los periodistas en el Complejo Parlamentario de Senayan, Yakarta, el martes 3 de febrero de 2026.

«Mientras tanto, todavía se utiliza o se utiliza legalmente como alimento y medicina», continuó.

Lea también: PT Vopak Indonesia Sospechoso De Fuga De Gas, Los Residentes Experimentan Dificultad Para Respirar



Por otro lado, Suyudi admitió que BNN no puede trabajar solo para supervisar el uso de gas látigo rosa. Pidió al público que también ayude a monitorear la distribución del gas.

El general de tres estrellas enfatizó que la sustancia o gas látigo rosa no está incluido en la categoría de narcóticos. Sin embargo, admitió que esta sustancia tiene un efecto mortal en una persona si se usa incorrectamente.



Jefe de BNN Suyudi Ario Seto (izquierda) en una conferencia de prensa en el edificio BNN

«Porque según las regulaciones, esta sustancia no está regulada como narcótico. Pero si tiene un alto efecto estimulante y puede incluso provocar un riesgo de muerte, por supuesto que tenemos que vigilar esto en profundidad, no permitir que nuestros niños la abusen para que pueda tener consecuencias peligrosas», dijo Suyudi.