Bni y Bni Sekuritas ganan dos premios Euromoney International

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Junto con su subsidiaria, PT Bni sekuritasnuevamente los logros incisos en la arena global al ganar dos otorgar Prestigious en los Euromoney Awards por Excelencia 2025.

BNI fue nombrado el mejor banco digital para las PYME 2025, mientras que BNI Sekuritas logró ganar el título del mejor banco de inversión de Indonesia para el mercado de capitales de capital (ECM) 2025.

El Director de Banca Comercial Bni Muhammad Iqbal dijo que los dos premios fueron una evidencia clara de reconocimiento internacional de la contribución del ecosistema BNI para fortalecer la economía nacional al tiempo que fomentan la competitividad del mercado de capitales indonesio.

«Este premio es una forma de reconocimiento mundial del compromiso de BNI en la presentación de servicios financieros que no solo son competitivos, sino que también proporcionan beneficios concretos para la economía y la comunidad en general», dijo Iqbal en una declaración escrita.

Iqbal explicó, como un banco comprometido a presentar soluciones innovadoras, BNI continúa expandiendo el papel digital para admitir pequeñas y medianas empresas (MIPYME). A través de las plataformas Xpora y Bnidirect, BNI ayuda a miles de empresas a administrar el flujo de efectivo, acceder al financiamiento, para expandir el mercado de exportación.

«Esta innovación no solo reduce las cargas administrativas y aumenta la eficiencia, sino que también abre el camino para que las MIPYME asciendas y compitan en el mercado internacional», agregó.

En términos del mercado de capitales, BNI Sekuritas refuerza su papel a través del Premio Best de Investment Bank de Indonesia para el Premio ECM 2025.

A lo largo de 2024, BNI Sekuritas administró con éxito una serie de grandes transacciones, incluido ser el principal asesor de la oferta voluntaria de licitación de Siloam International Hospitals TBK, que fortaleció la propiedad estratégica de los accionistas controladores.

Además, BNI Sekuritas también desempeñó un papel en la adquisición de las acciones de la industria de Farmacy Sido Muncul TBK Sido Jamu y la industria farmacéutica, con resultados financieros especiales del ecosistema del Grupo BNI Synergy y el apoyo de la red global de inversores.

SEVP Investment Banking Bni Sekuritas Ikhsan Ramdan dijo que el premio era una prueba clara de los esfuerzos de Bni Sekuritas para proporcionar soluciones financieras innovadoras, estratégicas y a largo plazo para clientes y accionistas.

«Este premio también fortalece la posición de Bni Sekuritas como una compañía de banca de inversión prominente y un destacado corredor de seguridad de Indonesia», dijo.

Con la integración de los servicios digitales, el financiamiento y la banca de inversión, BNI y sus subsidiarias enfatizan el papel en alentar el crecimiento económico inclusivo al tiempo que aumenta la competitividad de la industria financiera indonesia en la etapa internacional.

Los Euromoney Awards for Excellence son uno de los prestigiosos premios en la industria financiera global desde 1992. El proceso de selección ha involucrado en la evaluación profunda del desempeño financiero, la innovación de productos, la fuerza de ejecución y la contribución al desarrollo del mercado.