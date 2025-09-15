BNI se convirtió en el socio oficial de una transacción que no es de casco en IDW 2025

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Conviértete oficialmente en un socio bancario en el evento 2025 de Indonesia Design Week (IDW) celebrado en el Town Hall del Distrito de Diseño de Indonesia (IDD) PIK2, 12-20 de septiembre de 2025. Esta participación confirma el compromiso de BNI en apoyar el crecimiento de la industria creativa mientras se expande las transacciones de acceso mientras se expande el acceso a las transacciones digital público.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rackartomo, dijo que el apoyo de BNI para IDW 2025 estaba en línea con el presidente de ASTA CITA, especialmente en los pilares de mejorar la calidad de los recursos humanos superiores, fortalecer la economía creativa y el desarrollo sostenible.

«BNI ve la industria creativa como una de las motos del nuevo crecimiento económico. Nuestra presencia en la Semana del Diseño de Indonesia no se limita a presentar soluciones de transacciones digitales, sino que también se convierte en parte del compromiso de BNI de fomentar el nacimiento de obras e innovaciones que pueden hacer que Indonesia sea más competitiva», dijo Okki.

Como socio oficial, BNI prepara una variedad de programas atractivos para visitantes, que van desde devolución de efectivo exclusivo para BNI Emerald Premium Services, Promociones de tarjetas de crédito con cuotas de 0% de hasta 12 meses, recompensas adicionales para abrir cuentas a través de la aplicación WONDR por BNIa descuentos a través del punto de recompensas BNI.

BNI también presenta programas de financiación como BNI Griya KPR y BNI Flexi KTA, promociones de reembolso para transacciones con QRIS WONDR por BNI, así como soporte para usuarios comerciales de BNIDIRECT y el crédito productivo PYME.

«Con el apoyo del Ministerio de Economía Creativa (EKRAF), se espera que la participación de BNI en IDW 2025 pueda elevar los estándares de diseño indonesios al tiempo que fortalece los ecosistemas industriales creativos sostenibles», agregó Okki.

Se puede acceder a la información completa sobre el programa BNI en Indonesia Design Week 2025 bni.id/idw25.