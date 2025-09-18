BNI presenta la función Simponi en WONDR por BNI Easy Management de fondos de pensiones

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni presente característica Simponi en la aplicación WONDR por BNI como parte de la transformación digital en el servicio de fondos de pensiones de la institución financiera (Dplk). Esta innovación permite a las personas administrar y planificar fondos de pensiones de manera más fácil, de manera informativa y segura.

Leer también: BNI fortalece la integridad y el GCG a través del foro de cumplimiento con el KPK



El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, explicó que la presencia de la característica de Simponi en Wondr por BNI fue una respuesta al aumento de la conciencia pública sobre la importancia de preparar los fondos de pensiones desde el principio.

«Queremos garantizar que la función BNI DPLK en WONDR por BNI pueda proporcionar una experiencia más fácil, informativa y cómoda. Toda la información está disponible solo en unos pocos clics, con una garantía de seguridad de datos de acuerdo con la ley de protección de datos personales», dijo en una declaración escrita.

Leer también: BNI le recuerda al público que tenga en cuenta las vacantes de empleo falsas



La función Simponi está diseñada con una apariencia fresca e interactiva, para que los clientes puedan monitorear productos, servicios, para el desarrollo de sus fondos de pensiones de manera transparente y precisa. Con una experiencia digital simple pero inteligente, BNI está tratando de proporcionar comodidad al tiempo que aumenta la educación financiera pública.

Desde el 3 de septiembre de 2025, BNI puede acceder a los servicios BNI DPLK a través de WONDR y el sitio web oficial newdplk.bni.co.id. La presencia de esta característica es al mismo tiempo reemplazar la aplicación anterior de aplicaciones móviles Simponi, con la esperanza de proporcionar una comodidad óptima para los usuarios.

Leer también: BNI se convirtió en el socio oficial de una transacción que no es de casco en IDW 2025



«A través de esta innovación, esperamos que la comunidad tenga más confianza en la planificación de su futuro financiero. BNI se compromete a continuar trayendo servicios que no solo son modernos, sino que también brindan beneficios concretos para el bienestar de la comunidad», concluyó Okki.

Con este paso, BNI enfatizó que su papel como pionero de los servicios financieros digitales adaptativos para las necesidades de la sociedad moderna, al tiempo que apoya la creación de un futuro financiero más planificado y próspero.