BNI presenta la certificación TOEIC para los maestros de NTB, fortalece la calidad de la educación y el carácter infantil

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Lanzó oficialmente un programa de responsabilidad social y ambiental (TJSL) que se centra en mejorar la calidad educación En West Nusa Tenggara (NTB). Este programa incluye el desarrollo del carácter estudiantil y la certificación internacional de Toeic para 100 gurú Inglés, con el objetivo de imprimir recursos humanos (SDM) NTB es superior y global competitivo.

Leer también: La transformación digital y la diversificación de crédito se convirtieron en un pilar de rendimiento de BNI en el primer semestre de 2025



La iniciativa, que se inauguró el 1 de septiembre de 2025 en SDN Bangkang, Central Lombok, está en línea con los pilares de Astacita del gobierno en un esfuerzo por mejorar la calidad de la gente indonesia. No solo dirigidos a los estudiantes, este programa también involucró a 165 maestros y 341 padres de 10 escuelas en East Lombok Regency (Sembalun) y Lombok central (Kuta -Pujut), de modo que el impacto podría sentirse más ampliamente.

El evento de lanzamiento tuvo lugar animado con el apoyo de varias partes, desde el jefe del distrito de Pujut, H. Jumahir, coordinador de la Oficina de Educación Regional del distrito de Pujut, Lalu Amir Rizal, hasta el líder sucursal de BNI Mataram, Richard Dahlan. La presencia de estas partes interesadas muestra el fuerte compromiso conjunto de construir un ecosistema educativo de mayor calidad en NTB.

Leer también: La crítica desarrolla Fedi Nuril al Ministro de Religión sobre el salario de los maestros



El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, dijo que la inversión en educación debe comenzar temprano e involucrar a todos los ecosistemas.

«Creemos que una buena educación debe comenzar temprano, involucrando todos los ecosistemas que van desde escuelas, maestros, hasta padres», dijo Okki en una declaración escrita.

Leer también: BNI fortalece el compromiso verde e inclusivo en el día nacional del cliente



Este programa consta de dos actividades principales. Primero, el programa de desarrollo del personaje del niño que se centra en fortalecer la sinergia entre la escuela y la familia para inculcar los valores de los carácter en los niños. El objetivo, los niños no solo son académicamente inteligentes sino que también tienen una base moral y social sólidas.

En segundo lugar, el Programa de Certificación Internacional Toeic para 100 profesores de inglés en NTB. Se espera que esta certificación estándar global aumente la capacidad de los educadores para proporcionar una enseñanza más competitiva e igual a los estándares internacionales.

«Esperamos que esta certificación pueda abrir oportunidades más amplias para los maestros de inglés en NTB, tanto en aumentar su experiencia como para producir estudiantes que estén listos para enfrentar desafíos globales», continuó Okki.

El programa TJSL en el campo de la educación es una forma del compromiso de BNI de continuar apoyando el desarrollo de recursos humanos superiores en Indonesia. Se espera que el programa en NTB no solo tenga un impacto real y sostenible para la comunidad local, sino que también inspira a otras partes a contribuir a realizar recursos humanos indonesios que se caracterizan y sean competitivos.