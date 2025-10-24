BNI obtiene un beneficio neto de 15,12 billones de IDR en el tercer trimestre de 2025, el crédito crece un 10,5 por ciento

Jacarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk o BNI cerrando el tercer trimestre de 2025 con actuación finanzas sólidas en medio de la dinámica económica global. BNI publicado dos IDR neto consolidado 15,12 billones hasta finales de septiembre de 2025.

El director presidente de BNI, Putrama Wahju Setyawan, dijo que la estrategia de fortalecer la calidad de la cartera y la eficiencia de financiación disciplinada hace que BNI siga siendo resiliente frente a la volatilidad, al tiempo que mantiene un crecimiento equilibrado en todos los segmentos de negocios.

«Este éxito muestra la capacidad de BNI para seguir siendo adaptable frente a los desafíos, mientras continúa fomentando un crecimiento inclusivo y sostenible», dijo Putrama en su declaración del viernes 24 de octubre de 2025.

Explicó que BNI registró un sólido índice de capital, con un índice de adecuación de capital (CAR) que alcanzó el 21,1%, incluido el capital de nivel 1 que se mantuvo fuerte. La liquidez también se encuentra en un nivel seguro con un índice de préstamo a depósito (LDR) del 86,9%, un índice de cobertura de liquidez (LCR) del 167,4% y un índice de financiación estable neta (NSFR) del 142,1%.

También se mantiene la calidad de los activos. Relación crédito La morosidad (bruta de préstamos dudosos) fue de alrededor del 2,0%, mientras que los préstamos en riesgo (LAR) mejoraron al 10,4%, lo que refleja el éxito de BNI en mantener la calidad de los activos mediante la implementación de una sólida gestión de riesgos y una saludable estrategia de expansión comercial. prudente.

El director de finanzas y estrategia de BNI, Hussein Paolo Kartadjoemena, explicó que hasta finales de septiembre de 2025, la distribución total de crédito de BNI creció un 10,5% (interanual) hasta 812,2 billones de IDR. Este crecimiento se registró de manera uniforme en todos los segmentos de negocios, lo que refleja una cartera de crédito cada vez más sana y equilibrada.

«El crecimiento del crédito de BNI está ahora más equilibrado en todos los segmentos, tanto corporativos como medianos y MIPYME. Esto demuestra la eficacia de nuestra estrategia de financiación a la hora de mantener la calidad de los activos y al mismo tiempo fomentar el crecimiento en el sector productivo», afirmó Paolo.

El crédito corporativo aumentó un 12,4% interanual hasta 450,7 billones de IDR, respaldado por una mayor financiación a empresas privadas, empresas estatales e instituciones. Mientras tanto, el crédito del segmento medio creció un 14,3% interanual, y el crédito a las MIPYMES no-KUR aumentó un 13,9% interanual hasta 46,3 billones de IDR, lo que indica el compromiso de BNI de fortalecer el sector real y fomentar la independencia económica nacional.

El segmento de consumo también mostró un desempeño positivo con un crecimiento interanual del 9,6% hasta 150,2 billones de IDR, respaldado por financiación hipotecaria, préstamos personales y tarjetas de crédito. La sinergia con las filiales también fortalece el ecosistema empresarial de BNI, lo que se refleja en el crecimiento del crédito empresarial a nivel de grupo, que aumentó un 15,3% interanual hasta los 17,4 billones de IDR.