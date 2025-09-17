BNI le recuerda al público que tenga en cuenta las vacantes de empleo falsas

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Le recuerda a la gente que tenga conocimiento fraude vacante de trabajo FALSO que toma el nombre de la empresa. Este modo a menudo se dirige a los solicitantes de empleo, especialmente a los nuevos graduados, a través de información sobre trabajos falsos que circulan en las redes sociales y otros canales de comunicación.

Leer también: BNI se convirtió en el socio oficial de una transacción que no es de casco en IDW 2025



El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, explicó que los perpetradores generalmente piden a las posibles víctimas que transfieran algo de dinero por costos de alojamiento o transporte como parte del proceso de selección.

«Instamos al público a no creer fácilmente en las llamadas reclutamiento Aquellos que solicitan un cierto pago de tarifas, porque claramente no es el procedimiento oficial de BNI «, dijo en una declaración escrita, martes (9/9/2025).

Leer también: Bni y Bni Sekuritas ganan dos premios Euromoney International



BNI enfatizó que nunca solicitó datos personales fuera del mecanismo oficial o que recopile cualquier tarifa en todo el proceso de reclutamiento. Para garantizar la verdad de la información, se le pide al público que solo solicite el sitio web oficial de BNI en https://recruitment.bni.co.id.

Okki agregó, las personas que encontraron información sospechosa relacionada con el reclutamiento de BNI podrían confirmar inmediatamente a través del canal oficial de la compañía.

Leer también: BNI Fast Motion distribuye asistencia de emergencia a las víctimas de inundaciones repentinas en Bali y NTT



«BNI Call 1500046 está listo para proporcionar información válida y verificada», dijo.

BNI enfatizó la importancia de la precaución de la comunidad al abordar cada información de reclutamiento que circula. Con esta vigilancia, se pueden prevenir los esfuerzos de fraude para que los solicitantes de empleo solo sigan el proceso de selección oficial, seguro y transparente.