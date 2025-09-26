BNI inaugura el Centro Esmeralda en PIM 1, fortaleciendo los servicios de gestión de patrimonio

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni inaugurado Centro Emerald BNI en Pondok Indah Mall (PIM) 1 como un esfuerzo para fortalecer los servicios de gestión de patrimonio para cliente Categoría de prioridad Individual de alto patrimonio neto (HNWI). La presencia de este centro de servicio marca el paso de transformación de la sucursal de BNI para proporcionar servicios financieros más exclusivos y personales.

El subdirector de BNI Alexandra Askandar explicó que la apertura del Centro Esmeralda en PIM fue la respuesta a la creciente necesidad de gestión de fondos y planificación financiera en la comunidad.

«La presencia del BNI Emerald Center en Pondok Indah es una forma de nuestro compromiso de presentar servicios de calidad que son adaptativos, innovadores y cerca del centro de la actividad del cliente. Queremos acompañar cada paso de su viaje financiero», dijo Alexandra en una declaración escrita.

Alexandra agregó, Emerald Center Pim 1 fue diseñado como un salón exclusivo con conceptos modernos y frescos, equipado con una sala de asesoramiento para consulta privada con el gerente de relaciones y el equipo de expertos asesores de BNI.

«Estamos muy entusiasmados con la introducción de este centro esmeralda. Los clientes pueden experimentar una experiencia de servicio cómoda, personal y premium», agregó.

Esta instalación está presente en línea con un concepto similar en el Centro Emerald de Grha Bni Dukuh Atas, que se transformará constantemente en varios lugares. No solo brindando servicios financieros, Emerald Center también presenta asesoramiento temático de eventos privados, actualizaciones del mercado, al estilo de vida. En el evento inaugural, el miércoles (24/9/2025), BNI tomó a Epajewel para proporcionar programas especiales para clientes esmeraldas, incluidos los beneficios de comprar y ver primero las últimas colecciones.

«BNI Emerald siempre colabora con socios que son relevantes para los estilos de vida del cliente, que van desde viajes, deportes, restaurantes, pasatiempos. Con el lema de su vida mejorada, estamos listos para proporcionar los mejores servicios de prioridad para mejorar la calidad de vida del cliente», dijo Alexandra.

Además, BNI también introdujo la cuenta de múltiples divisas para apoyar la movilidad de las transacciones globales. Este producto permite a los clientes tener una cuenta con 12 monedas extranjeras y una tarjeta de débito que se puede utilizar en 32 países para comprar, viajar y negocios de couns.

Con este paso, BNI confirma su papel como un socio financiero de confianza, que presenta servicios integrales no solo a los aspectos financieros y de asesoramiento, sino también para apoyar el estilo de vida y las aspiraciones globales de los clientes prioritarios.