BNI garantiza que los servicios en Sumatra del Norte y Sumatra Occidental vuelvan a la normalidad después del impacto del desastre

Jacarta – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk o BNI garantizar que durante todo servicio bancario en la región de Sumatra del Norte (Sumatra del Norte) y Sumatra Occidental (Sumbar) están volviendo a sus operaciones normales. Después de eso, se vio afectado. inundación y deslizamientos de tierra en los últimos días.

Secretario Corporativo BNI Okki Rushartomo dijo que hasta 12 puntos de venta de BNI que anteriormente se vieron afectados por la inundación ahora están funcionando normalmente nuevamente. Estos puntos de venta se encuentran en las zonas de Medan, Sibolga y Gunung Sitoli. Además, han vuelto a funcionar 47 cajeros automáticos que no funcionaban debido al anegamiento.

Okki agregó que el restablecimiento del servicio es parte del compromiso de BNI de permanecer presente para la comunidad en medio de situaciones de emergencia.

«Queremos garantizar que las personas puedan seguir accediendo a los servicios financieros incluso en tiempos de desastre, porque la continuidad de las transacciones financieras es muy importante para sus necesidades diarias», dijo Okki, citado en su declaración del jueves 4 de diciembre de 2025.

El restablecimiento del servicio se llevó a cabo mediante medidas rápidas, incluido el uso de servicios globales de Internet por satélite en varios puntos de venta para transacciones. clientes puede continuar sin problemas.

BNI implementa soporte de conectividad satelital en los puntos de venta de Gunung Sitoli, Sibolga, Pandan y Teluk Dalam. Todos estos puntos ahora son completamente funcionales para que los procesos operativos bancarios puedan volver a funcionar de manera óptima.

Como esfuerzo adicional, BNI también abrió servicios operativos limitados para ayudar a las personas víctimas de las inundaciones.

Este servicio se abrirá el 29 de noviembre de 2025 en BNI KC Gunung Sitoli y el 30 de noviembre de 2025 en BNI KC Sibolga y BNI KCP Pandan. Los servicios adicionales tienen como objetivo garantizar que aún se puedan atender las necesidades urgentes de transacciones financieras.

BNI asegura que seguirá supervisando la evolución de la situación y preparará nuevas medidas para mantener la estabilidad de los servicios bancarios en las zonas afectadas.

La Compañía también enfatiza su compromiso de brindar acceso seguro, confiable y sostenible a los servicios para todos los clientes, especialmente en condiciones de emergencia cuando los servicios financieros son muy vitales.