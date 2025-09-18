BNI ganó la implementación de predicado más alta de GCG en ‘La 16ª Conferencia IICD CG y Premio 2025’ ‘

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK. o Bni Volver para hacer logros logrando otorgar «Liderazgo en el gobierno corporativo» en la 16ª Conferencia de Gobierno Corporativo del IICD y Premio 2025, que tuvo lugar el lunes (15/09) en el Pullman Hotel Ballroom, Yakarta.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, explicó que este premio fue un reconocimiento de la consistencia de BNI para fortalecer la aplicación de los principios del buen gobierno corporativo (GCG) en todas las líneas de negocios. Este año, BNI logró elevarse de la categoría «Mejor» a «Liderazgo en el Gobierno Corporativo», el predicado más alto en el evento.

«Este logro nos está motivando cada vez más a mantener la confianza pública al tiempo que fortalece la transparencia, la responsabilidad y la integridad en las actividades de cada empresa», dijo Okki en un comunicado.

El premio «Liderazgo en Gobierno Corporativo» se refiere a la aplicación de estándares ASEAN El cuadro de puntuación de gobierno corporativo (ACGS), un instrumento desarrollado por el ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) para aumentar la transparencia, la responsabilidad y el desempeño de la empresa en la región de la ASEAN.

Este predicado confirma que BNI ha cumplido los más altos estándares de ACG, refleja fuertes prácticas de gobernanza, contribuye al crecimiento económico sostenible y aumenta la competitividad en los mercados regionales.

La evaluación se llevó a cabo en 200 emisores con la capitalización de mercado más grande (Big Cap) y Mid CAP registrada en la Bolsa de Valores de Indonesia, utilizando la metodología de la Metodología 2023 de Gobierno Corporativo de la ASEAN.

Okki enfatizó que la aplicación de GCG es una base importante para la continuidad del negocio y el crecimiento de BNI, especialmente en medio de una desafiante dinámica económica global.

«En el futuro, BNI se compromete a continuar aplicando los principios de GCG y la sostenibilidad de manera consistente. Creemos que la gobernanza fuerte y sostenible no solo fomenta el rendimiento de la compañía, sino que también crea un valor agregado para los accionistas, los clientes y la comunidad en general», concluyó.