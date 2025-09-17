BNI fortalece la integridad y el GCG a través del foro de cumplimiento con el KPK

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Haga hincapié en su compromiso para fortalecer la aplicación del buen gobierno corporativo (GCG) y la cultura anticorrupción. Esto se realizó a través de la implementación de un foro de cumplimiento con la Comisión de Eradicación de la Corrupción (KPK) con el tema «Toma de decisiones basada en el principio de la regla de juicio comercial en el marco del buen gobierno corporativo y Anti -corrupción«

El evento involucró a la Junta de Comisionados, Directores, SEVP, Comisionados y Directores de compañías de conglomeración financiera de BNI, líderes senior, todos los empleados Integridad de expertos certificados (API) y trabajadores de extensión anticorrupción (PAKSI), y BNI HI-Movers, tanto directamente como en línea. El foro de cumplimiento es una agenda de rutina anual que funciona como un foro estratégico para fortalecer la aplicación de GCG y la cultura de cumplimiento en todas las líneas de la organización.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, dijo que este foro es importante para profundizar la comprensión del principio de la regla de juicio comercial, que es la base de la toma de decisiones comerciales prudentes.

«A través de este foro, queremos profundizar la comprensión del principio de la regla de juicio comercial, que brinda protección legal para los tomadores de decisiones siempre que se lleve a cabo de buena fe, precaución y para los mejores intereses de la empresa», dijo Okki.

Okki agregó, BNI llevó a cabo varias iniciativas para fortalecer el control cultural y de gratificación anticorrupción. Estos esfuerzos incluyen el programa de aprendizaje obligatorio para todos los HI-Movers, la socialización de la prohibición de la gratificación, así como la cooperación con el KPK, la oficina del fiscal y los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley a través de la capacitación anticorrupción en el sector bancario.

Según OKKI, la aplicación de GCG no es solo la responsabilidad de la gerencia, sino todas las personas de BNI, incluidas las subsidiarias, de modo que el ecosistema BNI crece con una fuerte integridad.

«Esperemos que este foro brinde amplios beneficios, no solo para BNI, sino también para la nación y el estado», dijo.

Este paso confirma el compromiso de BNI de construir una cultura de empresa saludable y sostenible, al tiempo que fortalece la confianza pública en el sector bancario nacional.