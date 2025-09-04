BNI fortalece el compromiso verde e inclusivo en el día nacional del cliente

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni conmemorar Día nacional del cliente 2025 presentando una serie de iniciativas concretas para fortalecer la cercanía con los clientes al tiempo que fomenta las prácticas comerciales sostenibles. Esta serie de actividades conlleva el tema para acompañar a cada uno de sus pasos, dando cuenta de un futuro verde y Inclusivo‘.

El presidente del BNI, el comisionado Omar Sjawaldy Anwar, dijo que el tema planteado este año fue un reflejo del compromiso de la compañía de continuar ayudando a la comunidad en cada paso de la vida.

«El tema refleja el compromiso de BNI de no solo estar presente como proveedor de servicios financieros, sino también como socio que se preocupa por la sostenibilidad, la diversidad y el futuro juntos. Continuemos moviéndonos juntos, dándose cuenta de un futuro mejor», dijo Omar en una declaración escrita.

El Putrama del Director del BNI, Putrama Wahju Setyawan, agregó, esta advertencia es un impulso para mostrar la contribución real del banco para responder a los desafíos de la comunidad, no solo como un proveedor de servicios financieros sino también como socio.

«Queremos este día nacional del cliente no solo una celebración, sino una manifestación concreta de la preocupación de BNI. A través de varias iniciativas, tratamos de ayudar a los clientes a desarrollar negocios, mejorar la calidad de vida y fomentar la creación de un entorno más verde e inclusivo», dijo Putrama.

Como uno de los pasos concretos, BNI fortalece el programa Earth (Bni Umkm ambientalmente amigable). Este programa proporciona incentivos, capacitación, coincidencia de negocios, a la certificación ambiental para las PYME. El objetivo no es solo elevar la clase ejecutiva, sino también equipar a los perpetradores con una comprensión empresarial sostenible ecológica.

En el lado interno, BNI realiza una operación ecológica a través de la gestión de residuos con el principio de cero residuos para vertederos, eficiencia energética en toda la red de oficinas y fomentando una cultura de estilo de vida verde entre los empleados.

Como forma de apreciación directa, la gerencia de BNI y los empleados en toda Indonesia saludaron inmediatamente a los clientes en el salón bancario. En esta ocasión, BNI distribuyó recuerdos respetuosos con el medio ambiente en forma de vasos y bolsas. Este es un símbolo de gratitud e invitación para reducir el uso de plástico desechable.

A través de esta serie de programas, BNI enfatizó su compromiso de continuar mejorando los servicios, expandir el acceso a financieras financieras y llevar a cabo operaciones que sean socialmente responsables y ambientales. Este paso está en línea con la visión de BNI de convertirse en un banco nacional superior que es la competitividad global.