BNI fortalece el compromiso de ESG a través de la conservación del orangután y la rehabilitación del bosque

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Nuevamente confirma su compromiso de apoyar el movimiento de conservación de animales y la preservación ambiental. Este año, a través del programa de intercambio de BNI, la compañía canalizó el apoyo a la conservación de animales protegidos, en particular Orangután Kalimantan, así como actividades de rehabilitación bosque.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, reveló que el programa de conservación esta vez incluyó dos agendas principales. Primero, la rehabilitación de cuatro orangutanes kalimantanos individuales.

En segundo lugar, la referencia a la tierra crítica que cubre un área de ocho hectáreas que es una parte importante del ecosistema del hábitat animal.

«Este esfuerzo es una parte importante de la aplicación de principios ESG BNI, así como apoyo para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente el objetivo 15 – Ecosistemas continentales. A través de este programa, queremos asegurarnos de que se mantenga la sostenibilidad de animales en peligro de extinción como los orangutanes, así como la restauración de los ecosistemas forestales como su hábitat natural «, dijo Okki en una declaración escrita.

Los orangutanes kalimantanos fueron elegidos porque su estado se ha clasificado como en peligro crítico o crítico en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y los Recursos Naturales (UICN), lo que significa un alto riesgo de extinción.

Este animal también se conoce como una especie paraguas (especie paraguas) que juega un papel importante en el mantenimiento del equilibrio del ecosistema. Con una gran región de crucero y el hábito de propagar semillas de frutas, los orangutanes contribuyen en gran medida a la regeneración forestal mientras protegen la biodiversidad a su alrededor.

BNI asegura que el apoyo de rehabilitación no solo sea en forma de financiación del programa, sino que también incluye financiamiento de las necesidades diarias orangutanas, como alimentos, leche, vitaminas, a los medicamentos durante un año completo en el Centro de Rehabilitación. Este paso continúa el compromiso de BNI que se ha establecido desde 2016 con el Centro de Conservación de Recursos Naturales de Kalimantan East Kalimantan (BKSDA) y la Fundación de Supervivencia Borneo Orangutan (BOSF).

Este apoyo incluye rehabilitación de orangután, preparaciones de reintroducción, construcción de cabaña de monitoreo para animales liberados, así como plantación de tierras críticas alrededor del área de conservación. Mientras que las actividades de reforestación se llevan a cabo a través de la reforestación, el mantenimiento de la tierra y la mitigación de las amenazas de incendio para que las funciones forestales puedan recuperarse y ricas en biodiversidad.

«La sostenibilidad ambiental, el bienestar social y la mejora económica deben ir de la mano para la realización de un futuro sostenible. El apoyo de BNI para la conservación del orangután es parte de la responsabilidad social corporativa, así como una contribución real a la sostenibilidad de los ecosistemas en Indonesia», concluyó Okki.

Con este paso, BNI no solo fortalece la imagen como una institución financiera orientada a las ganancias, sino que también juega un papel activo en la preservación del medio ambiente y la sostenibilidad del ecosistema que es el legado de la generación futura.