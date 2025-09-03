BNI fortalece el apoyo a las MIPYME a través del crédito productivo y la innovación digital

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni continúa fortaleciendo el apoyo al sector de negocios micro, pequeños y medianos (Umkm) a través de la distribución de la innovación productiva de crédito y servicio digital. Este paso está en línea con la política de la Autoridad de Servicios Financieros (OJK) que está preparando nuevas reglas para que el objetivo de financiamiento de MSME debe incluirse en el Plan de Negocios Bancarios (RBB).

Leer también: De los miles de MIPYME, 730 mejores participantes aprobaron la escala nacional de la Academia Pertamina UMK 2025



El secretario corporativo de BNI, Okki Rushartomo, dijo que se esperaba que la presencia de la nueva regulación fortaleciera el papel de la banca en la expansión del acceso al financiamiento mientras mantiene la calidad del crédito.

«Con esta política, los bancos, incluido BNI, se alentarán cada vez más a canalizar financiamiento más inclusivo a las MIPYME», dijo Okki en una declaración escrita.

Leer también: Característica de Live & NBSP nuevamente en Indonesia, Tiktok promete ser un espacio seguro para la expresión



La consistencia de BNI en el apoyo a las MIPYME se refleja en un rendimiento de crédito positivo. En el semestre I-2025, los préstamos para MIPYME no CUR crecieron 9.2% anualmente (año tras año/interanual) a Rp44.4 billones. Este logro refleja la fuerte demanda de financiamiento del sector MIPYME que la empresa puede gestionar de manera saludable.

Para mantener la calidad crediticia, BNI se centra en sectores productivos como el comercio, los servicios, la agricultura, la industria y la pesca. Las estrategias de la cadena de suministro (cadenas de suministro) y los ecosistemas de transacciones de bucle cerrado también se utilizan para garantizar el mercado y el flujo de efectivo de las MIPYME sin problemas, así como para desarrollar asistencia a largo plazo.

Leer también: Kemkomdigi enfatiza las restricciones en las características en vivo de Tiktok, no las instrucciones del gobierno.



La innovación digital también es uno de los principales pilares de BNI para apoyar al sector MIPYME. BNI presenta una plataforma comercial BNIDIRECT diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los servicios financieros digitales de MSME que son simples, rápidos e integrados.

Con el lema #BISNISNISBET, esta plataforma ofrece una apariencia intuitiva y características fáciles para ayudar a las empresas a administrar las finanzas de manera más eficiente. Bnidirect Business proporciona una alta flexibilidad que se adapta a las características de las pequeñas empresas, respondiendo los desafíos de la digitalización bancaria que a menudo se considera complicado por los actores de MIPYME.

«Con una estrategia inclusiva, el financiamiento basado en el sector productivo, para la innovación digital, BNI continuará apoyando a las MIPYME para que pueda crecer de manera sostenible y aumentar su contribución a la economía nacional», concluyó Okki.

Este paso BNI es una prueba clara del papel activo de la banca para alentar la inclusión financiera y el fortalecimiento de la Fundación Económica Nacional a través del empoderamiento de las MIPYME.