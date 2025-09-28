BNI fomenta la transparencia a través de la educación en el día del derecho a conocer el mundo

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni Reforzar su compromiso con la divulgación de información pública realizando una serie de foros educación en la advertencia Días del derecho a conocer el mundo (Día Internacional de Derecho al Conocimiento), en Palembang, domingo (28/09/2025).

Esta actividad involucró a alrededor de 130 estudiantes universitarios de IBA y presentó la Comisión Central de Información (KIP), académicos y representantes de BNI.

Presentes en la ocasión estuvieron el Comisionado de Educación Pública y Socialización de la Comunicación Kip Samrotunnajah Ismail, Rector de la Universidad Iba Lily Rahmawati Harahap, y la Oficina Regional de BNI 03 Palembang Área Herry Juhaeri.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, afirmó, la divulgación de información es un pilar importante en la construcción de la confianza pública.

«La divulgación de información pública es la base en la construcción de la confianza pública. Esperamos que los esfuerzos realizados por BNI puedan hacer una contribución real para aumentar la transparencia y la responsabilidad en el entorno del cuerpo público», dijo Okki en una declaración escrita.

El Comisionado de Educación Pública y Socialización de la Comunicación Kip Samrotunnajah Ismail, que participó en el Hadith en el caso de que enfatizó el papel de la generación más joven para alentar la cultura de la transparencia.

«Los estudiantes como la generación más joven tienen un papel estratégico para garantizar la divulgación de información es realmente una cultura. Son agentes de cambio que pueden alentar a los organismos públicos a ser más transparentes y educar al público para no dudar en usar sus derechos para saber», dijo.

Además del foro con los estudiantes, BNI también realizó una sesión de intercambio con socios de BNI y foros internos para empleados. La agenda enfatiza la implementación real de la divulgación de información pública en el entorno de la empresa para que el espíritu de transparencia no se detenga al nivel del discurso, sino que se convierta en una práctica diaria.

Samrotunnajah agregó, Indonesia es el quinto país en Asia que regula los derechos de la comunidad para la información pública a través de la Ley de Información Pública (Ley KIP) No. 14 de 2008. La presencia de esta regulación es un hito importante para fortalecer la transparencia del gobierno y las prácticas democráticas.

«El impulso del día para saber que este mundo debe ser un recordatorio para todos nosotros, que la divulgación de información no es solo una obligación, sino la necesidad de desarrollar un buen gobierno», dijo.

A través de esta actividad, BNI junto con KIP espera que la conciencia pública, especialmente la generación más joven, aumente en el uso del derecho a la información pública. Por lo tanto, la cultura de transparencia puede estar más arraigada, apoyar la gobernanza y las corporaciones que son responsables y a favor del interés público.