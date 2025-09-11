BNI Fast Motion distribuye asistencia de emergencia a las víctimas de inundaciones repentinas en Bali y NTT

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK o Bni a través del programa BNI comparte movilizar asistencia de respuesta a emergencias a través del programa de intercambio de BNI para ayudar a las víctimas Inundaciones repentinas que golpearon varias áreas en Bali y East Nusa Tenggara (NTT).

Leer también: El vicegobernador dijo que el desarrollo masivo fue una de las causas de Bali estar rodeadas de inundaciones



El desastre que ocurrió desde el martes por la noche (9/9/2025) alentó a BNI a centrar la asistencia en la distribución de las necesidades básicas que necesitaban la comunidad.

La asistencia distribuida incluye una variedad de necesidades urgentes, como ropa para mujeres, hombres y niños, ropa interior para mujeres, almohadillas, alimentos instantáneos, agua potable, leche y huevos.

Leer también: El DPR insta al gobierno a moverse rápidamente para superar la avalancha de Bali: ¡la evacuación debe ser integral!



La distribución se priorizará en las áreas afectadas más severas y ha sido el estado de emergencia por desastre, como la ciudad de Denpasar, la regencia de Badung, Klungkung, Jembrana, Tabanan, Gianyar en Bali y la regencia de Nagekeeo en NTT.

El Secretario Corporativo de BNI, Okki Rushartomo, enfatizó que el compromiso del banco siempre estaba presente en la comunidad, especialmente en tiempos difíciles.

Leer también: BNPB reveló las causas de las inundaciones de Bali, aparentemente debido a Rossby y Kelvin Waves



«Todos los artículos de ayuda están preparados para distribuirse de inmediato a las víctimas que enfrentan una situación difícil debido a la interrupción del acceso y el suministro limitado de necesidades diarias», dijo Okki en una declaración escrita.

Okki explicó que este esfuerzo fue parte del Programa de Responsabilidad Social y Ambiental de la Compañía (TJSL). BNI espera que esta asistencia pueda aliviar la carga de las víctimas y satisfacer sus necesidades urgentes en medio de una situación de emergencia.

«Esperamos que esta asistencia pueda aliviar de inmediato la carga de nuestros hermanos que enfrentan una situación de emergencia y requieren un apoyo real», dijo Okki.

Más que solo asistencia material, BNI también espera que esta iniciativa pueda proporcionar un estímulo moral para que las personas afectadas se levanten y se recuperen de las inundaciones repentinas.