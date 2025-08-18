BNI está abriendo un aumento de transacciones de hasta 13.7 por ciento en ‘BNI WONDRX 2025’

Yakarta, Viva – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Alias Bni Mejora de informes transacción hasta el 13.7 por ciento en el evento ‘BNI WONDRX 2025‘, en comparación con lo mismo que el año pasado.

Leer también: Los bocadillos oficiales en Japón pueden usar QRI, su uso en China se está probando



Director de BNI, Putrama Wahju Setyawan, dijo que el evento se celebró en BSD de hielo, MandargBanten del 15 al 17 de agosto de 2025, logró atraer a más de 70 mil visitantes el último día de su implementación.

Por lo tanto, también espera que toda la serie de eventos, programas, servicios, entretenimiento en BNI Wondrx 2025, pueda dar una impresión profunda y una experiencia significativa para más de 70 mil visitantes presentes.

Leer también: Precios del oro de hoy 16 de agosto de 2025: Antam’s Products se caza los fines de semana



«Con una transacción total aumentó un 13.7 por ciento en comparación con el año pasado», dijo Wahju en su declaración, citado el lunes 18 de agosto de 2025.



El nuevo Director Gerente (Director) de BNI, Putrama Wahju Setyawan

Leer también: IHSG Session I Flat, pero imprima el récord de ATH Cuando el discurso de Prabowo, verifique 3 acciones de Gainers Top



Se aseguró, este logro había mostrado el alto entusiasmo de la comunidad hacia las innovaciones y programas promocionales ofrecidos en el evento BNI Wondrx.

Porque aparte de ser una agenda anual, este evento también es un foro para la colaboración con varios socios estratégicos, para expandir los servicios financieros al tiempo que fomenta los estilos de vida digitales.

Wahju admitió, durante tres días el evento fue llevado a cabo por los visitantes, también disfrutó realmente de varios programas de entrevistas inspiradores, el lanzamiento de nuevas innovaciones, programas promocionales y entretenimiento musical.

Además, Wahju continuó, en este año, BNI también introdujo los servicios multicurrías BNI WONDR y BNI Direct Business, que tenía la intención de apoyar micro, pequeñas y medianas actividades empresariales (MSMES).

«Como una forma de agradecimiento a los clientes leales, BNI también entregó el premio del programa Wondr Rejeki en forma de una unidad Mercedes E300, cuatro unidades de autos Chery E6, así como varios otros premios de entretenimiento», dijo. (Hormiga).