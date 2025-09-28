BNI apoya los fondos ITB Lestari a través de WonDr ITB Ultra Marathon 2025

VIVA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) TBK (Bni) muestra su compromiso con el desarrollo de la educación nacional al apoyar el programa de fondos sostenibles del Instituto de Tecnología Bandung (Itb). Este apoyo se realizó a través de un patrocinio, así como una participación activa en la serie de actividades WONDR ITB Ultra Marathon 2025.

Leer también: BNI inaugura el Centro Esmeralda en PIM 1, fortaleciendo los servicios de gestión de patrimonio



El director de banca institucional de BNI, Eko Setyo Nugroho, dijo que este apoyo no solo se limita al aspecto de los deportes, sino que también lleva la misión filantrópica de la educación.

«BNI se enorgullece de ser parte de este noble esfuerzo. No solo estamos presentes como socios que apoyan eventos deportivos, sino que también participamos en el movimiento filantrópico educativo que se realiza a través de los fondos de Lestari ITB», dijo Eko en una declaración escrita.

Leer también: Aumentar el interés del depósito en dólares estadounidenses al 4 por ciento, BNI amplía la oportunidad para los clientes de inversión de divisas



Los fondos ITB Lestari son una iniciativa sostenible administrada por la ITB Lestari Business Management and Fund (BPUDL). Este programa es un foro para ex alumnos, socios y la comunidad en general para garantizar conjuntamente la sostenibilidad de la educación superior en Indonesia.

En la serie de wondr itb ultra marathon 2025, la comunidad puede donar directamente al lestari itb dana a través de la aplicación WONDR por BNI que está conectado a la plataforma inspirasiberbagi.itb.ac.id. Este mecanismo facilita la participación pública en el apoyo al acceso a la educación.

Leer también: BNI fortalece el compromiso de ESG a través de la conservación del orangután y la rehabilitación del bosque



Agregó Eko, la existencia de fondos de ITB Lestari está en línea con la visión de BNI de apoyar la sostenibilidad de la educación superior, que durante los últimos cinco años ha distribuido becas para más de 2,000 estudiantes. Los fondos también se utilizan para apoyar la investigación, las actividades académicas, los asuntos estudiantiles y otras instalaciones de apoyo educativo.

«BNI cree que la sostenibilidad de la educación superior es una base importante para el progreso de la nación. A través de la colaboración con ITB, esperamos que cada vez más jóvenes puedan lograr la oportunidad de buscar una educación de calidad, así como fortalecer la contribución de Indonesia en el ámbito global», concluyó EKO.

Con este espíritu, se espera que el WonDr ITB Ultra Marathon 2025 no solo sea una celebración de los deportes, sino también evidencia clara de sinergia entre el mundo de los negocios, la educación y la comunidad en la creación de un futuro mejor a través de la educación.