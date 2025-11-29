BNBR adquiere oficialmente el 100 por ciento de la carretera de peaje Cimanggis-Cibitung

Jacarta – PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) anunció que su partido, a través de su filial PT Bakrie Toll Indonesia (BTI), había completado la adquisición del 100 por ciento de PT Autopistas de peaje Cimanggis Cibitung (CCT).

Lea también: La diferencia entre el ocio en un spa y la relajación ordinaria, disfrute de un ambiente íntimo y relajante



Firma Acuerdo de compra y venta (SPA) entre BTI, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (SMI) y PT Waskita Toll Road (WTR) realizado en Yakarta el pasado viernes.

«Esta transacción se llevó a cabo en relación con la oportunidad estratégica para que la Compañía adquiera la totalidad de las acciones de CCT, que actualmente pertenece a SMI en un 55% y a WTR en un 35%», dijo el presidente y director ejecutivo de BNBR, Anindya N. Bakrie, a los periodistas, después de firmar el SPA, en Yakarta, citado en su declaración del sábado 29 de noviembre de 2025.

Lea también: La policía sigue investigando la causa de la muerte de un terapeuta adolescente en Pejaten a pesar de que el informe ha sido retirado





[dok. Humas PT Cimanggis Cibitung Tollways (CCT)] Foto : VIVA.co.id/Mohammad Yudha Prasetya

Como se sabe, anteriormente la Compañía poseía el 10% de las acciones de CCT, ya sea directamente o a través de BTI. Así, con la desinversión de SMI y WTR de las acciones de CCT, la Compañía considera que esta adquisición es la oportunidad y el impulso adecuado para consolidar la propiedad total de CCT.

Lea también: La familia del terapeuta de Delta ABG que murió en el sur de Yakarta retira el informe: ¿el caso de explotación infantil corre riesgo de muerte?



«La principal consideración para llevar a cabo esta transacción es fortalecer la posición del Grupo Empresarial de la Compañía en el sector de infraestructura nacional, en línea con la estrategia comercial a largo plazo de la Compañía que se enfoca en el desarrollo de infraestructura y manufactura», explicó Anin.

Según Anin, al tener el 100% de la propiedad de las acciones de CCT, se espera que la Compañía pueda optimizar las sinergias comerciales, aumentar el control operativo y estratégico sobre los activos de las autopistas de peaje, así como fomentar una contribución de ingresos significativa y sostenible al desempeño consolidado del Grupo Empresarial de la Compañía en el futuro.

Mientras tanto, el subdirector principal de BNBR, A. Ardiansyah Bakrie, agregó que la adquisición de CCT se llevó a cabo mediante la compra de 72.000.000 de acciones, o el equivalente al 90% de todas las acciones emitidas y totalmente pagadas de CCT. En detalle, hasta 44.000.000 de acciones de CCT pertenecen a SMI

Este monto equivale al 55% del total de las acciones emitidas y totalmente pagadas de CCT; y 28.000.000 de acciones de CCT propiedad de WTR o el equivalente al 35% de todas las acciones emitidas y totalmente pagadas de CCT, con un valor total de adquisición de 1 billón de IDR.