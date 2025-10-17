BMW prepara una sorpresa en GJAW 2025

Jacarta – BMW Group Indonesia vuelve a celebrar una exposición exclusiva titulada Driven by Joy: For Every Road Ahead, exposición de BMW Group en Plaza Senayán 2025, que tendrá lugar del 17 al 19 de octubre de 2025.

Durante tres días, los visitantes podrán disfrutar de una gama de los últimos vehículos de BMW y MINI, además de experimentar el estilo de vida típico de esta marca premium alemana.

En esta exposición, BMW muestra varios modelos superiores, como BMW M2, BMW i5, BMW X7así como MINI Cooper eléctrico. No sólo vehículos, los visitantes también pueden encontrar diversos productos de la colección BMW Original Lifestyle, que van desde camisetas, gorras, vasos hasta cochecitos de bebé con diseños exclusivos.

BMW M2 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

El director de marketing de BMW Indonesia, Bayu Riyanto, dijo que esta exposición no sólo se centra en los vehículos, sino que también ofrece una experiencia integral a los clientes.

«Adentro Exposición BMW Esta vez, no se trata sólo de exhibir vehículos sino también de brindar una experiencia integral a todos nuestros clientes”. dijo Bayu en Plaza Senayan, el viernes 17 de octubre de 2025.

Bayu explicó que los visitantes pudieron probar más de 10 unidades de prueba de manejo preparadas durante la exposición, desde el BMW X7, BMW X3, BMW 330 hasta el sedán comercial eléctrico BMW i5 que, según dijo, era líder en su segmento.

BMW i5 Foto : Abdul Aziz Masindo/VIVA.co.id

Aparte de eso, BMW también ofrece varias ofertas exclusivas por un valor de hasta 48 millones de IDR. Este paquete incluye vales de viaje de Garuda Indonesia, vales de gasolina, así como accesorios y artículos de estilo de vida de BMW.

«Los clientes también pueden disfrutar de varios tipos de financiación de MyBank Finance, que está listo para ayudar a nuestros clientes a realizar el vehículo de sus sueños con diversas financiaciones flexibles», dijo Bayu.

Añadió que esta oferta especial incluye incluso el programa BMW para la Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW). De esa manera, los clientes no necesitan esperar hasta que se lleve a cabo la exposición GJAW del 21 al 30 de noviembre porque todas las promociones se pueden disfrutar en Plaza Senayan esta semana.

La Exposición de BMW Group también es parte de la serie que conduce al prestigioso evento anual de BMW, a saber, el Día Final Nacional de la Copa de Golf BMW 2025, que se llevará a cabo el 5 de noviembre. Este año, participarán más de 140 participantes, entre clientes leales y los mejores socios de BMW de toda Indonesia.