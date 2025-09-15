BMW Crash: el Tribunal de Delhi envía a una mujer acusada a la custodia judicial de 2 días







Un tribunal de Delhi envió el lunes a Gaganpreet Kaur (38), la mujer acusada de impulsar el BMW involucrado en un accidente que mató a un alto funcionario del Ministerio de Finanzas y dejó a su esposa herida, a la custodia judicial de dos días. El accidente ocurrió cerca de Dhaula Kuan en el suroeste de Delhi el domingo.

El magistrado de servicio Akanksha Singh remitió a Kaur después de que fue producida ante el tribunal desde su residencia. Su abogado, el abogado senior Vikas Pahwa, dijo que no se requirió interrogatorio de custodia.

El tribunal también emitió avisos a la policía de Delhi y a la familia de las víctimas en la solicitud de fianza de Kaur y les ordenó que presentaran sus respuestas el lunes, cuando se escuchará el asunto.

Kaur fue arrestado por cargos de homicidio culpable que no equivale a asesinatos y otros delitos después de ser dado de alta del hospital.

La pareja de Gurugram ingresó al hospital para recibir tratamiento después del accidente. Después de que Gaganpreet Kaur fue dada de alta, fue detenida para más preguntas y procedimientos legales antes de ser arrestado formalmente.

La policía ha registrado un caso bajo el Bharatiya Nyaya Sanhita, citando las Secciones 281 (erupción de conducción o conducción de forma pública), 125B (actos que ponen en peligro la vida o la seguridad personal de los demás), 105 (homicidio culpable que no equivale a asesinato) y 238 (causando desaparición de evidencia de ofensiva, o dando información falsa para la pantalla del delante).

El FIR también planteó preguntas sobre el manejo de las secuelas, con acusaciones de que Kaur llevó a las víctimas, Navjot Singh y su esposa Sandeep Kaur, a un centro de atención médica a más de 19 kilómetros del sitio del accidente, en lugar de un hospital cercano. La familia de las víctimas afirmó que Gaganpreet y su esposo fueron tratados primero a pesar de sus heridas.

El subsecretario del Departamento de Asuntos Económicos, Navjot Singh (52), residente de Hari Nagar, fue asesinado en el accidente en la carretera de anillo cerca de la estación de metro de Cantonment de Delhi. Su esposa sufrió heridas graves. La pareja regresaba a casa después de visitar el Bangla Sahib Gurdwara.

El BMW de lujo y el vehículo de dos ruedas involucrado en la colisión se han incautado, y se ha realizado un examen forense del sitio de accidentes, dijo la policía.

BMW Crash pone la atención sobre el récord de seguridad vial de Delhi

Los datos de la Policía de Tráfico de Delhi para 2024 muestran que se registraron 2.325 accidentes que involucran vehículos de dos ruedas en la ciudad. De estos, 1.737 se clasificaron como «simples», mientras que 588 eran «fatales». Los choques dejaron a 2,234 personas heridas y 611 muertas. Los accidentes fatales representaron el 25.29 por ciento del total, lo que subraya los riesgos graves que enfrentan los ciclistas y los jinetes de scooters que constituyen una gran parte del tráfico de Delhi.

Entre el 1 de enero y el 15 de abril de este año, se informaron 669 accidentes de dos ruedas, incluidos 136 accidentes fatales y 533 accidentes simples, lo que resultó en 696 lesiones y 141 muertes en solo 15 semanas.

De enero a mayo de 2025, la policía de Delhi registró 2,235 accidentes de tráfico en todas las categorías, lo que llevó a 577 muertes y 2,187 lesiones.

(Con entradas PTI)





