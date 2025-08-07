BMW comienza la producción de los motores eléctricos más sofisticados para EV New Generation

VIVA – BMW Ahora produce oficialmente el motor eléctrico de la sexta generación (Gen6 Edrive), que será el cerebro impulsor en la plataforma Neue Klasse, a saber, su última arquitectura EV. Esta motocicleta se produce en Instalaciones en Steyr, Austria, un centro para la última innovación de transmisión propiedad de BMW.

La tecnología líder en un paquete



BMW Nuevos autos eléctricos en Giias 2022 Foto : Viva Automotive/Muhammad Thoifur

– Esta moto BMW integra varios componentes importantes en una unidad compacta:

– Inversor incorporado basado en tecnología de 800V y carburo de silicio de semiconductores (SIC) para alta eficiencia.

– Transmisión de dos velocidades que se perfecciona geométricamente, rediseñada para reducir la fricción y aumentar el sonido suave.

– El diseño de la carcasa del motor es más ligero y rígido, para maximizar el rendimiento y la eficiencia.

Eficiencia extraordinaria

Citado por Viva Automotive de AutoBlog, jueves 7 de agosto de 2025, BMW afirmó que esta motocicleta de sexta generación era 10 por ciento más ligera, más barata del 20 por ciento y la pérdida de energía reducida (pérdida de energía) en un 40 por ciento que la motocicleta Gen5. Esto se obtiene a través de un diseño de alta eficiencia e integrando módulos más concisos.

Escala de producción modular y alta

Esta plataforma Gen6 tiene un concepto modular que permite la flexibilidad para hacer que las motocicletas varíen de una a cuatro motocicletas por vehículo. La producción a gran escala se planifica en Plant Steyr a partir del verano de 2025, después de que la fase de preproducción comienza en septiembre de 2024.

¿Por qué es esto importante?



BMW COCHES ELÉCTRICES para la inauguración del presidente indonesio Prabowo Subianto

Una mejor eficiencia y rendimiento BMW produce motores eléctricos con un consumo de energía más eficiente y un rendimiento más receptivo.

Innovación de fabricación local Producción interna Todos los componentes de la transmisión (como inversores, carcasa de motor, rotores, estatores, transmisiones) mejoran la calidad y las respuestas técnicas.

Listo para que la escala global de esta moto sea la columna vertebral de Ev Neue Klasse BMW y la masa producida a partir de 2025; Significando ambiciones automotrices eléctricas completas de BMW.

BMW ha entrado en una nueva fase produciendo motores eléctricos en masa en Austria. Esta moto combina un inversor de 800 V, semiconductor SIC, transmisión eficiente y diseño de luz y compacto. El resultado: un motor que sea más eficiente, más ligero y más barato que la generación anterior lista para ser el núcleo de la futura arquitectura EV BMW: Neue Klasse.