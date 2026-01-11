BMKG revela la lista de áreas de alerta de condiciones climáticas extremas del 12 al 15 de enero de 2026

Jacarta – Clima extremo volverá a ser una preocupación a principios de 2026. El nivel aún alto de actividad atmosférica crea potencial Lluvia Se pronostica que en los próximos días se producirán vientos fuertes y fuertes en varias regiones de Indonesia.

Esta condición exige una vigilancia adicional por parte del público, especialmente de aquellos que realizan actividades fuera del hogar o tienen planes de viaje.

Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) emitió una alerta temprana de condiciones meteorológicas extremas para el período del 12 al 15 de enero de 2026. En su pronóstico, BMKG evalúa que varias zonas corren un alto riesgo de sufrir lluvias intensas o muy intensas, que pueden ir acompañadas de relámpagos, relámpagos y fuertes vientos.

Esta situación tiene el potencial de desencadenar desastres hidrometeorológicos, como inundaciones y deslizamientos de tierra. Algunas zonas incluso han entrado en la categoría de alerta.

«Se prevé que se produzcan lluvias fuertes a muy fuertes que pueden ir acompañadas de relámpagos, relámpagos y fuertes vientos que están en la categoría de alerta en Java Occidental, Java Central, DI Yogyakarta, Java Oriental y Papúa», escribió BMKG en un comunicado oficial en Yakarta, citado el domingo 11 de enero de 2026.

Este estado de alerta indica el potencial de impactos significativos si no se anticipan adecuadamente. BMKG insta a los gobiernos regionales y a las comunidades locales a aumentar la preparación, especialmente en zonas propensas a inundaciones, deslizamientos de tierra e inundaciones.

Además de las zonas en estado de alerta, el BMKG también predice que es posible que se produzcan lluvias de intensidad moderada en varias zonas. Las zonas afectadas incluyen Sumatra, Banten, DKI Yakarta, Bali, Nusa Tenggara, todo el territorio continental de Kalimantan, Sulawesi, así como Maluku y Papúa.

No sólo lluvias intensas, BMKG también emitió una alerta temprana por fuertes vientos. Las regiones que deben ser conscientes de este potencial incluyen Java, Bali, Nusa Tenggara Occidental, Nusa Tenggara Oriental, Maluku del Norte y Papúa Sudoccidental.

Los fuertes vientos corren el riesgo de provocar la caída de árboles, la interrupción del transporte y un aumento de la altura de las olas en las aguas.

El BMKG también destacó que la dinámica atmosférica actual sigue siendo muy fluctuante. Los cambios de clima pueden ocurrir rápidamente, por lo que se pide a las personas que no sean descuidadas y siempre actualicen la información del clima antes de realizar actividades. También se recomienda a los usuarios de transporte terrestre, marítimo y aéreo que tengan más cuidado al planificar sus viajes.