BMKG registró siete terremotos en Agam-Oeste de Sumatra, dos de los cuales fueron sentidos por los residentes

Agam, VIVA – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Padang Panjang (BMKG) registró siete veces terremoto La tierra sacudió el área de Agam Regency, Sumatra Occidental (Sumbar), desde la mañana del domingo (28/12/2025) hasta alrededor de las 19.00 WIB.

«Mapa de distribución actualizado del terremoto con una magnitud principal de 4,7 en Agam, seguido de 6 réplicas hasta la fecha», dijo el jefe de la estación geofísica de clase I de Padang Panjang, Suaidi Ahadi, contactado por ANTARA desde Padang, el domingo (28/12/2025).

De los siete terremotos, BMKG dijo que dos terremotos fueron sentidos por la comunidad. Ambas tuvieron magnitudes de 4,7 y 4,6 respectivamente, mientras que las otras cinco réplicas no se sintieron porque tuvieron magnitudes inferiores a 3.

Foto de archivo – Un sismógrafo registra las vibraciones de un terremoto.

Según el mapa de temblores estimado, el terremoto se sintió en las áreas de la ciudad de Agam, Pasaman, West Pasaman y Bukittinggi con intensidad III a IV MMI. Muchas personas sintieron las vibraciones y se sintieron reales en la casa, como si pasara un camión. Se informó que varias ventanas, puertas y paredes temblaban.

Según los informes, varios residentes en Lubuk Basung, Agam Regency, incluso entraron en pánico y salieron corriendo de sus casas cuando ocurrieron dos terremotos el domingo (28/12) alrededor de las 09.11 WIB.

«Nuestra familia entró en pánico y abandonó la casa cuando se produjo el terremoto. Resultó que los vecinos también salieron corriendo de la casa», dijo Afrida, residente de Lubuk Basung.

Este incidente del terremoto se suma a las preocupaciones de los residentes de Agam, considerando que el área aún se encuentra en la etapa de recuperación después del desastre de inundaciones repentinas que ocurrió hace algún tiempo.

Mientras tanto, también se sintieron terremotos en las ciudades de Padang Panjang y Payakumbuh con intensidad II a III MMI. Muchas personas sintieron vibraciones y se vieron balancearse objetos ligeros que colgaban.

BMKG explicó que la serie de terremotos fue provocada por la actividad en el segmento Kajai-Talamau. El epicentro del terremoto estuvo en las coordenadas 0,17 grados de latitud sur y 100,1 grados de longitud este.

El lugar exacto del terremoto fue en tierra, a unos 18 kilómetros al noreste de Agam, en el oeste de Sumatra, con una profundidad de 10 kilómetros.

Suaidi hizo un llamamiento a la población de Agam y sus alrededores para que aumenten la vigilancia, especialmente en las zonas montañosas. Esto se debe a que las precipitaciones tienen el potencial de ser elevadas hasta finales de diciembre, combinadas con la actividad sísmica, que podría provocar deslizamientos de tierra.