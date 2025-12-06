BMKG recuerda a los residentes de Sulawesi del Norte y Kalimantan del Norte que sean conscientes de la posibilidad de fuertes lluvias hoy

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) informar los resultados del seguimiento de las Plántulas Ciclón Tropical 93W en el Mar de Filipinas, y estima que ese potencial Lluvia grueso podría apuntar a la región de Sulawesi del Norte (Célebes Septentrional) y Kalimantan del Norte (Kalimantan del Norte).

«El ciclón tropical Semilla 93W se formó el 28 de noviembre de 2025 a las 19.00 horas en la región del Océano Pacífico Norte (al noreste de la isla de Papúa)», dijo el BMKG en un comunicado el sábado 6 de diciembre de 2025.

BMKG informó que el lugar donde se formó el ciclón tropical Semilla 93W estaba fuera del área de monitoreo de TCWC Yakarta. El ciclón tropical Semilla 93W se detectó alrededor de 12 grados de latitud norte (N) y 125,9 grados de longitud este (E).

BMKG dijo que el clima extremo en Sumatra-Aceh fue causado por el ciclón Senyar

«En el Mar de Filipinas, al norte de Sulawesi del Norte, en el Área de Monitoreo (AoM) de TVWC de Yakarta», dijo.

BMKG dijo que el ciclón tropical Seed 93W tenía una velocidad máxima de viento de alrededor de 20 nudos o alrededor de 37 km por hora y una presión de aire mínima de 1.004 hPa.

«Las predicciones son que el potencial del ciclón tropical Seed 93W de convertirse en un ciclón tropical en las próximas 24 a 72 horas está en la categoría de probabilidad baja», dijo.

Se sabe que la semilla del ciclón tropical de 93W afectará las condiciones climáticas y la altura de las olas del mar. El siguiente es el impacto indirecto del ciclón tropical Semilla 93W hasta el domingo 7 de diciembre a las 07:00 WIB:

– Lluvias intensas a muy intensas: Célebes Septentrional

– Lluvias de intensidad moderada a fuerte: Kalimantan del Norte

– Olas del mar de hasta 2,5 metros (mar moderado): aguas de las Islas Sangihe, Regencia de las Islas Talaud, Sulawesi del Norte, Mar de Sulawesi y el Océano Pacífico al norte de Maluku hasta Papua.