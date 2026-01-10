BMKG pronostica lluvias ligeras acompañadas de relámpagos este fin de semana

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) transmite que existe potencial Lluvia en varias grandes ciudades de Indonesia. La lluvia comenzó desde intensidad Luz a acompañada de relámpagos.

El pronosticador del BMKG, Maharani Intan, explicó que en la región de Sumatra se prevé que varias ciudades experimenten tiempo nublado. A saber, Banda Aceh y Tanjung Pinang, así como lluvias ligeras en Medan, Pekanbaru, Padang, Palembang y Bandar Lampung.

«Posible lluvia ligera en la mayor parte de Sumatra, Java y Kalimantan», dijo Intan en un pronóstico meteorológico en línea seguido desde Yakarta, el sábado 10 de enero de 2026.

También existe la posibilidad de lluvias acompañadas de relámpagos, algo que los residentes de Bengkulu, Jambi y Pangkalpinang deben tener en cuenta. Específicamente en la isla de Java, advirtió que existe la posibilidad de lluvias ligeras en Serang, Yakarta, Yogyakarta, Bandung, así como tormentas eléctricas en Semarang y Surabaya.

En Kalimantan, existe la posibilidad de lluvias ligeras en Tanjung Selor, Palangka Raya y Banjarmasin, así como tormentas eléctricas en Pontianak y Samarinda. Mientras tanto, se prevé que las grandes ciudades de las regiones de Bali y Nusa Tenggara experimenten lluvias que variarán desde lluvias ligeras en Denpasar hasta lluvias de intensidad moderada en Kupang y Mataram.

Intan explicó que en la región de Sulawesi, la ciudad de Manado y Gorontalo, el BMKG predijo que experimentará condiciones soleadas, nubladas y muy nubladas, así como aire brumoso en Palu. Con posibilidad de lluvias ligeras en las zonas de Mamuju, Kendari y Makassar.

En el este de Indonesia, Ambon y Manokwari, el BMKG pronostica cielos nublados y lluvias ligeras en Ternate, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya y Merauke.