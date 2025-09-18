BMKG PREJUDPENS LLUVIA EN VARIOS DE BIG CIUDADES, ALERTA AL RELACIÓN EN Yakarta

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Se publicó pronósticos meteorológicos para el jueves 18 de septiembre de 2025. Se predice que varias ciudades principales de Indonesia experimentarán Lluvia con una suave intensidad para acompañarse de un rayo.

Para la región de Sumatra, se espera que la ciudad de Padang sea golpeada por humo o niebla, mientras que Banda Aceh está nublado. «Se prevé que la lluvia ligera ocurra en Pekanbaru, la ciudad de Medan tiene el potencial de llover con intensidad moderada y tener en cuenta la lluvia que puede ocurrir en Tanjung Pinang», dijo Prakirawan BMKG Apdillah Akbar, jueves (18/9/2025).

La ilustración de BMKG detecta el potencial climático temprano

Todavía en Sumatra, se estima que la ciudad de Jambi es de espesor nublado, mientras que Pangkal Pinang, Palembang y Bandar Lampung se arrastran con lluvia ligera. La lluvia acompañada de un rayo también tiene el potencial de ocurrir en Bengkulu.

En Java, los pronósticos del tiempo muestran una variedad de condiciones. Yogyakarta está nublado, Surabaya es nublado, mientras que Serang, Bandung y Semarang tienen el potencial de lluvia ligera. «Tenga cuidado con la lluvia que tiene el potencial de ocurrir en Yakarta», dijo Apdillah.

Cambiando a Bali y Nusa Tenggara, BMKG predice que Kupang está nublado, mientras que Denpasar y Mataram experimentarán lluvia ligera.

Para Kalimantan, se prevé que Pontianak esté nublado, mientras que Samarinda y Palangka Raya son lluvias ligeras. «Tenga cuidado con la lluvia que puede ocurrir en Tanjung Selor y Banjarmasin», dijo.

En Sulawesi, se predice que Gorontalo, Makassar y Kendari son nublados, mientras que Palu y Manado son ligeros. Se predice que Mamuju experimentará la lluvia con intensidad moderada.

Mientras que el este de Indonesia también tiene el potencial de lluvia. Se estima que Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura y Jayawijaya lloven. El Sorong y Merauke tienen el potencial de llover con intensidad moderada.

Además de los pronósticos de tierras, BMKG también recordó a las personas que tengan conocimiento de las altas olas de alrededor de 2.5 a 4 metros. Se estima que esta condición ocurre en el océano de las Indias Occidentales de Aceh a Lampung, el Estrecho del Surda del Sur, las Indias Sur banten a Java Oriental, así como en las aguas del sur de Bali a West Nusa Tenggara. (ENTRE)