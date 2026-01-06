BMKG predice que hoy caerán lluvias ligeras en varias zonas de Indonesia


Martes 6 de enero de 2026 – 08:59 WIB

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que es posible que se produzcan lluvias ligeras en la mayor parte de Indonesia el martes (1/6/2026).

Según la información del sitio web oficial de BMKG, se pronostica que caerán lluvias de intensidad ligera en varias ciudades grandes, incluidas Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung y Bandung.

También es posible que se produzcan condiciones similares en Denpasar, Gorontalo, Makassar, Manado, Medan, Palangka Raya y Pangkal Pinang. Aparte de eso, se prevé que caigan lluvias ligeras en Samarinda, Semarang, Serang, Sofifi, Sorong, Surabaya y Tanjung Pinang.

Ilustración de la temporada de lluvias

Mientras tanto, BMKG predice que caerán lluvias de intensidad moderada en la ciudad de Kendari.

BMKG también recordó al público que sea consciente de la posibilidad de lluvia acompañada de rayos en varias áreas, a saber, Banjarbaru, Kupang, Merauke y Tanjung Selor.

Se pronostica un tiempo soleado en la Región Especial de Yogyakarta (DIY).

Mientras tanto, se prevé que el tiempo nublado cubra varias ciudades, incluidas Yakarta, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Jayawijaya y Mamuju. También es posible que se produzcan condiciones nubladas en Manokwari, Mataram, Nabire, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru y Pontianak.

BMKG insta a la ciudadanía a permanecer alerta a los cambios climáticos y adaptar las actividades diarias a las condiciones climáticas de cada región. (Fuente ANTARA)

