BMKG predice que hoy caerán lluvias ligeras en varias zonas de Indonesia

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que es posible que se produzcan lluvias ligeras en la mayor parte de Indonesia el martes (1/6/2026).

Lea también: BMKG: Yakarta tendrá nubes espesas desde el domingo por la mañana hasta la tarde



Según la información del sitio web oficial de BMKG, se pronostica que caerán lluvias de intensidad ligera en varias ciudades grandes, incluidas Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung y Bandung.

También es posible que se produzcan condiciones similares en Denpasar, Gorontalo, Makassar, Manado, Medan, Palangka Raya y Pangkal Pinang. Aparte de eso, se prevé que caigan lluvias ligeras en Samarinda, Semarang, Serang, Sofifi, Sorong, Surabaya y Tanjung Pinang.

Lea también: BMKG: La mayoría de las grandes ciudades de Indonesia recibieron una lluvia ligera hoy





Ilustración de la temporada de lluvias Foto : freepik.com/pvproductions

Mientras tanto, BMKG predice que caerán lluvias de intensidad moderada en la ciudad de Kendari.

Lea también: BMKG: La mayor parte del territorio de Indonesia quedó inundada por la lluvia hoy



BMKG también recordó al público que sea consciente de la posibilidad de lluvia acompañada de rayos en varias áreas, a saber, Banjarbaru, Kupang, Merauke y Tanjung Selor.

Se pronostica un tiempo soleado en la Región Especial de Yogyakarta (DIY).

Mientras tanto, se prevé que el tiempo nublado cubra varias ciudades, incluidas Yakarta, Bengkulu, Jambi, Jayapura, Jayawijaya y Mamuju. También es posible que se produzcan condiciones nubladas en Manokwari, Mataram, Nabire, Padang, Palembang, Palu, Pekanbaru y Pontianak.

BMKG insta a la ciudadanía a permanecer alerta a los cambios climáticos y adaptar las actividades diarias a las condiciones climáticas de cada región. (Fuente ANTARA)