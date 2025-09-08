BMKG perjudica a una serie de áreas que tienen el potencial de llover

Yakarta, Viva – La agencia de meteorología, climatología y geofísica (Bmkg) Lanzó advertencias tempranas relacionadas con el potencial de lluvia con intensidad leve y moderada a densa en varias ciudades importantes de Indonesia el lunes (8/9/2025). El clima extremo también tiene el potencial de ir acompañado de rayos y fuertes vientos.

Prakirawan Bmkg, Henokhvita, explicó: «En general, el área de convergencia se extiende en las Islas Mentawai a las Indias Océanas Océanas Ocean Lampung, Strait Makassar a South Kalimantan, Kalimantan y Central Kalimantan, Northern Aceh Waters, Sea, Mar de China, Sulu, Sumatra, Sumatra, Java, Mar, Karamea Sea, Sea, Flores Sea Waters, Flores Sea, Mar, mar, mar de Sulu, Norán. Mar Maluku y Mar Passifik.

El fenómeno atmosférico tiene el potencial de aumentar la formación de nubes de lluvia en el área que se pasa por convergencia y conflicto.



Ilustración de la conducción de visibilidad mínima durante la lluvia fuerte

Se predice que varias ciudades experimentarán la lluvia con intensidad moderada a fuerte acompañadas de rayos y fuertes vientos. Algunos de ellos son Bengkulu, Tanjung Selor, Banjarmasin, Mamuju, Makassar, Nabire y Jayapura.

Mientras tanto, se estima que otras grandes ciudades se arrastran con lluvia moderada, incluidas Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Serang, Bandung, Denpasar, Mataram, Samarinda, Palangka Raya, Poncianak, Palu, Manado, Kendari, Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Manokwari Jayawijaya, a Merauke.

En cuanto a varias áreas, se prevé experimentar solo condiciones nubladas, como Banda Aceh, Bandar Lampung, Yakarta, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Kupang y Gorontalo.

BMKG también proporciona información relacionada con las condiciones del mar. La altura de las olas en las aguas indonesias generalmente se estima que variará de 0.5 a 2.5 metros. Sin embargo, las ondas son más altas, que son de 2.5 a 4 metros, tiene el potencial de ocurrir en el Océano Occidente Occidental Mentawai a Lampung y el Banten del Océano Sur de la Índica al este de Nusa Tenggara.

También se pidió a las comunidades costeras que estuvieran conscientes de la posibilidad de inundaciones de marea en varias regiones, incluidas las Islas Riau, Bangka Belitung, Java Central, Java Oriental, North Kalimantan y Maluku. (ENTRE)