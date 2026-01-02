BMKG insta a tener cuidado con posibles robos en la costa de Bali hasta el 6 de enero de 2026

Denpasar, Viva – El Centro de Meteorología, Climatología y Geofísica de la Región III de Denpasar (BBMKG) insta al público a ser consciente del potencial robar o inundaciones costeras en varias zonas costa de bali. Se estima que este potencial durará hasta el 6 de enero de 2026.

Lea también: El vicepresidente Gibran revela una solución para el manejo de las inundaciones de Semarang



«Instamos al público a estar siempre alerta y preparado para anticipar el impacto de las mareas máximas de agua de mar», dijo el jefe de la Región III de BBMKG, Cahyo Nugroho, en Denpasar, Bali, el viernes (1/2/2026).

Cahyo explicó que el potencial de maremotos es provocado por el fenómeno de la fase de perigeo, es decir, la condición de la distancia más cercana entre la Luna y la Tierra que ocurre del 2 al 3 de enero de 2026. Este fenómeno tiene el potencial de aumentar la altura máxima del agua del mar en las zonas costeras.

Lea también: Palacio revela las razones de Prabowo para formar la Autoridad Administrativa de Pantura





Condiciones peatonales en la playa de Kuta, Badung Regency, Bali Foto : ANTARA/Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

Según los datos de seguimiento del nivel del agua del mar y las predicciones de mareas, hay siete zonas costeras en Bali que están potencialmente afectadas. Cuatro regiones están en la costa sur, incluidas Tabanan Regency, Klungkung Regency, Karangasem Regency y Jembrana Regency.

Lea también: Después de 20 años de vivir encima del Rob, los residentes tienen grandes esperanzas en el malecón



Mientras tanto, otras tres zonas costeras que también deben tenerse en cuenta son Badung Regency, Gianyar Regency y la ciudad de Denpasar. Sin embargo, BBMKG Denpasar no ha detallado la altura máxima estimada del agua de mar para posibles inundaciones costeras.

Cahyo agregó que la posibilidad de que ocurran eventos de marea varía en cada región, tanto en términos del día como de la hora de ocurrencia.

Las actividades comunitarias potencialmente afectadas incluyen actividades de carga y descarga en puertos, actividades residenciales en zonas costeras, así como estanques de sal y actividades pesqueras continentales.

Además del aviso de marea, BBMKG Denpasar también emitió un aviso meteorológico temprano en Bali los días 2 y 3 de enero de 2026. Se pidió al público que fuera consciente de la posibilidad de lluvias de moderadas a fuertes, que podrían ir acompañadas de relámpagos y fuertes vientos en la mayoría de las zonas de Bali.

No sólo eso, también se prevé que las olas del mar alcancen una altura de dos metros o más en el sur del estrecho de Bali, el estrecho de Badung, el sur del estrecho de Lombok y las aguas al sur de Bali.

Para obtener la información meteorológica y marítima más reciente, el público puede monitorear la página oficial de BBMKG Región III Denpasar y otros canales de información de BMKG, incluidas las redes sociales Instagram @bmkgbali y la aplicación BMKG Info. (Fuente ANTARA)