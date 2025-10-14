BMKG explica las razones del clima cálido en varias regiones de Indonesia

Jacarta – Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) explica por qué las temperaturas son más altas en varias áreas Indonesia Como resultado, la posición del sol se ha desplazado hacia el sur del país.

Reunido después de la Exposición de Control de Incendios Forestales y Terrestres de 2025 en la Oficina del Ministerio Forestal de Yakarta, el lunes, el diputado de Meteorología de BMKG, Guswanto, explicó que la temperatura ideal para las zonas urbanas, el promedio máximo es de 31 a 34 grados Celsius.

«¿Por qué parece caluroso ahora? Porque en el lado sur el sol ahora se ha desplazado hacia el sur de Indonesia», explicó.

Ilustración de clima caluroso/extremo.

«Esto también hace que el crecimiento de nubes de lluvia sea raro en la región sur», añadió.

La falta de crecimiento de las nubes significa que no hay nubes que cubran la luz del sol para que se pueda sentir directamente. Esto hace que las temperaturas sean muy altas en varias regiones de Indonesia.

En cuanto a la posibilidad de lluvias, explicó que Indonesia ha entrado en la temporada de lluvias desde agosto. Sin embargo, debido a que el área es grande, la temporada de lluvias no se experimenta simultáneamente en todas las áreas.

Según las previsiones del BMKG, alrededor de noviembre casi todas las regiones de Indonesia experimentarán la temporada de lluvias. BMKG también predice la posibilidad de que se produzcan condiciones meteorológicas extremas en varias zonas durante la próxima semana, incluidas el norte de Sumatra y el centro de Java.

«Más adelante en diciembre, enero, febrero será simultáneamente», explicó.

Anteriormente, las previsiones del BMKG indicaban temperaturas elevadas en varias ciudades el lunes 13 de octubre, oscilando entre entre 27 a 35 grados centígrados. Incluidas las zonas de Serang, Semarang, Yogyakarta y Surabaya, que tienen temperaturas de 32 a 35 grados centígrados. (Hormiga)