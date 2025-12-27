BMKG dice que el fin de semana tiene potencial para lluvias, varias ciudades piden estar alerta

Jacarta – Cambiar clima Sigue siendo una preocupación para la gente en varias regiones de Indonesia, especialmente antes de las actividades del fin de semana. Las condiciones atmosféricas dinámicas crean potencial Lluvia todavía es bastante alto en muchas áreas, por lo que se recomienda a las personas que presten atención a la información meteorológica más reciente antes de realizar actividades al aire libre.

Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que la mayor parte de Indonesia experimentará lluvias de intensidad ligera el sábado 27 de diciembre de 2025. Esta información se transmite a través de pronósticos meteorológicos diarios publicados por BMKG como guía para que el público anticipe posibles perturbaciones climáticas.

El pronosticador del BMKG, Pudji Sibuea, dijo que la región occidental de Indonesia necesita aumentar la conciencia sobre el potencial de lluvias, que podrían ir acompañadas de relámpagos o relámpagos en varias zonas. «Para la parte occidental de Indonesia, es necesario ser conscientes del potencial de lluvia acompañada de rayos en Tanjung Pinang, Bengkulu, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Bandung y también Banjarmasin», dijo Prakirawan Pudji Sibuea en el canal de YouTube BMKG, en Yakarta, el sábado.

Aparte de las áreas potenciales tormentaTambién se prevé que varias ciudades grandes del oeste de Indonesia experimenten lluvias de intensidad ligera. BMKG señaló que es probable que se produzcan lluvias ligeras en Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang y Jambi. También se espera que se produzcan condiciones similares en Yakarta, Semarang, Surabaya, Palangka Raya y Tanjung Selor.

Mientras tanto, las lluvias de intensidad moderada tienen el potencial de arrasar varias zonas, incluidas Palembang, Serang, Yogyakarta, Pontianak y Samarinda. Se recomienda a las personas en estas áreas que sean conscientes de la posibilidad de estancamiento del agua, especialmente en áreas propensas a inundaciones o con sistemas de drenaje que no son óptimos.

Para el centro de Indonesia, BMKG predice que podrían producirse lluvias ligeras en Denpasar, Mataram y Kupang. También se pronostican lluvias ligeras en otras ciudades como Makassar, Mamuju, Palu, Kendari y Manado. Se pronostica que el área de Gorontalo experimentará condiciones climáticas en forma de nubes espesas durante todo el día.

En el este de Indonesia, BMKG recordó a la población que debe ser consciente de la posibilidad de lluvias acompañadas de rayos en la zona de Merauke. Aparte de eso, es posible que se produzcan lluvias de intensidad moderada en Nabire. Mientras tanto, se prevé que caigan lluvias ligeras en Ternate, Ambon, Sorong, Manokwari, Jayapura y Jayawijaya.