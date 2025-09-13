Bmkg clima que se estrella una serie de ciudades naturales nubladas, lluvia ligera a fuerte

Yakarta, Viva – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que la mayoría de Indonesia experimentará un clima nublado hasta lluvia ligera el domingo (14/09/2025). También se predice que algunas ciudades se lavan con lluvia moderada a fuerte.

El clima BMKG Prakirawan, Ina Indah Hapsari, dijo en su declaración que en la isla de Sumatra, se predice que Banda Aceh está turbia, mientras que Tanjung Pinang y Padang tienen el potencial de lluvia ligera. Se estima que Medan y Pekanbaru experimentan la lluvia con intensidad moderada.

Se prevé que Bandar Lampung City sea nublado, mientras que Bengkulu, Palembang, Pangkal Pinang y Jambi se lavarán con lluvia ligera.

Ilustración del clima en Yakarta

Mudarse a Java, se predice que las grandes ciudades como Serang, Yakarta, Yogyakarta y Surabaya están gruesas nubladas. Por otro lado, se predice que Bandung y Semarang experimentarán lluvias ligeras.

Para las regiones de Bali y Nusa Tenggara, BMKG señaló que se espera que la ciudad de Mataram experimente condiciones de aire borrosas, Kupang nublado y Denpasar potencialmente lluvia ligera.

En Kalimantan, se predice que el clima nublado grueso ocurre en Banjarmasin. Mientras que Pontianak, Palangkaraya y Samarinda se estima que lloven ligeramente.

Luego, en la isla de Sulawesi, ciudades como Gorontalo, Palu, Makassar y Kendari se llovirán a la ligera, mientras que Mamuju se predice que lloven.

«Debe ser consciente de la ciudad de Manado, se estima que la lluvia está acompañada de un rayo», dijo Ina.

Mientras tanto, en el este de Indonesia, se espera que ciudades como Ternate, Ambon, Sorong y Manado experimenten lluvia ligera. Del mismo modo con Manokwari, Jayapura, Jayawijaya y Merauke. Se predice que Nabire es una lluvia moderada. (ENTRE)