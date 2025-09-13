BMKG asegura que el terremoto M 7.4 en Kamchatka Rusia no tenga impacto en Indonesia

Yakarta, Viva – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) confirmó terremoto Tierra con magnitud 7.4 Fuerza que sacudió la costa este Kamchatka, Rusiael sábado 13 de septiembre de 2025 no tuvo un impacto en Indonesia.

Leer también: Terremoto M 7.4 Shake Kamchatka Rusia, Tsunami Se emitieron advertencias tempranas



Director de terremotos y Tsunami BMKG, Daryono, explicó que el epicentro del terremoto estaba ubicado en coordenadas 53,104 grados de latitud norte y 160,294 grados de longitud este con una profundidad de 39.5 kilómetros.



Daño debido al terremoto de magnitud 8.7 sacudió a Kamchatka, Rusia

Leer también: Disparo militar polaco cayendo kamikaze dron russia



Basado en la ubicación del epicentro y la profundidad del hipocentro, este terremoto se clasifica como superficial y ocurre debido a la actividad de la subducción de la placa en el canal de Kurile-Kamchatka.

«Este terremoto tiene un mecanismo de falla de empuje. Los resultados del análisis muestran que el terremoto no tiene potencial para causar un tsunami en Indonesia. Se aconseja a las comunidades costeras que permanezcan tranquilas y no se vean afectadas por la información que no puede explicarse», dijo Daryono a los periodistas el sábado.

Leer también: Trump está frustrado con Putin después de que Rusia está lanzando un ataque masivo contra Ucrania



Dijo que BMKG había monitoreado los últimos desarrollos en el impacto del terremoto. Hasta las 10:00 WIB, su grupo no monitoreó la réplica.

Además, hasta ahora no ha habido informes de daños en el edificio o impactos significativos debido a los terremotos en las áreas afectadas en Rusia.

Se sabe que la costa este de Kamchatka, Rusia, fue sacudida por un terremoto con M 7.4 el sábado 13 de septiembre de 2025 a las 09:37:55 Wib. El epicentro del terremoto se encuentra en las coordenadas de 53,104 ° LU; 160,294 ° Este a una profundidad de 39.5 km.

Esto se obtuvo con base en el Informe del Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS).

El terremoto ocurrió a 111 kilómetros (km) al este de Petropavlovsk-Kamchatsky, el Centro de Administración Regional de Kamchatka. El epicentro tenía una profundidad de 39.5 kilómetros (km).



Daño debido al terremoto de magnitud 8.7 sacudió a Kamchatka, Rusia

Reportando desde AFP, el terremoto también desencadenó una advertencia de tsunami del Centro de Advertencia del Tsunami del Pacífico.

La institución dijo: ‘Las ondas peligrosas’ tienen el potencial de ocurrir a lo largo de la costa de Rusia a una distancia de 300 km del epicentro.