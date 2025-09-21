BMI tiene una caridad para las víctimas de las inundaciones de Bali y NTT

Yakarta, Viva – Organización de ala PDI Perjuangan (Pdip), Toro joven indonesio (IMC) celebrar una recaudación de fondos para asistencia social (caridad) a las víctimas del desastre inundación que golpearon varias regiones en la provincia Bali y East Nusa Tenggara (NTT).

La organización benéfica o la recaudación de asistencia social para las víctimas de las inundaciones en Bali y NTT se llevó a cabo a través del «Torneo DKI Jakarta Cup 2025 BMI Mini Soccer» organizado por el DKI Yakarta BMI DPD en Kemang, South Yakarta, domingo 20 de septiembre de 2025.

El presidente de la DKI Jakarta BMI DPD Anta Ginting dijo, como una organización de ala del Partido PDI Perjuangan que se concentró en los jóvenes, el BMI nuevamente facilitó a los jóvenes a preocuparse por la salud mientras atendían a otros a través de la Copa 2025 de Tournament 2025 de DKI Jakarta BMI.

Según Anta, Mini o Mini Soccer Soccer es uno de los deportes que actualmente está siendo amado por los jóvenes. Esperaba que el Mini Torneo de fútbol de la Copa BMI DKI 2025 pudiera imprimir atletas jóvenes talentosos y tener una gran preocupación social.

«Además de encontrar el potencial de los atletas jóvenes talentosos, el mini torneo de fútbol de la Copa BMI 2025 de DKI Jakarta es uno de nuestros compromisos para continuar asistiendo a la generación más joven para crear actividades positivas y construir sensibilidad a los de ustedes que están afectados por el desastre. Debido a que estamos seguros de que la generación más joven es clave para el progreso de la nación y el Estado Unitario de la Republic de Indonesia (Nkrii), el Presidente de la nación y el Estado Unitario de la República de la Republicia (Nkrii) (Nk, el Presidente de la nación y el Estado Unitario de la República de la Republicia (nkri) (Nk, el Presidente del Presidente de la nación y el Estado Unitario de la República de la Republica de la Republica (Nkrii) (Nk the Nkrie, d. DPD BMI DKI JAKARTA ANTA GINTING.

En el mismo lugar, el Secretario de DPD de DKI Yakarta BMI, Raihan Ali, dijo, con motivo del torneo de fútbol BMI DKI Cup 2025, esta vez, la asistencia también se celebró para las víctimas de las inundaciones en las provincias de Bali y NTT.

«La asistencia de caridad (crianza) para nuestros hermanos y hermanas en Bali y NTT fue iniciada por el BMI DPP dirigido por el presidente de BMI, Bung Mochammad Herviano», dijo Raihan Ali.

Agregó que la organización benéfica para ayudar a las víctimas de inundaciones en Bali y NTT también involucró a otros funcionarios del BMI DPP.

«Esperamos que la organización benéfica o la recaudación de fondos se celebren en el mini evento de torneo de fútbol de la Copa DKI Jakarta BMI 2025 puede ayudar a aliviar a nuestros hermanos y hermanas afectados por el desastre de la inundación en Bali y NTT hace algún tiempo», dijo.

Además, agregó Raihan, más tarde la asistencia recaudada por el BMI DPP se brindaría a la Junta de Gestión del DPD IMC de la Provincia de Bali y East Nusa Tenggara (NTT) para ser distribuido directamente a víctimas de inundación tanto en Bali como en NTT.

«Esta es una forma de cooperación mutua para ayudar a aliviar a las víctimas afectadas por el desastre de la inundación en Bali y NTT», dijo.

El torneo de fútbol Mini Soccer de la Copa BMI 2025 que se reúne con actividades de caridad para ayudar a las víctimas de inundaciones en la provincia de Bali y NTT también fue atendida por el tesorero adjunto del PDI Perjuangan DPP HJ. Yuke Yurike, Secretario de DPC PDI Perjuangan, Administración del Sur de Yakarta Ciudad Simon Am Sitorus, quien fue acompañado por el presidente del IPP Mochammad Herviano y el tesorero general del DPP BMI Emperador Kiasa Kasih Kasih Putra.

Para tener en cuenta, hace algún tiempo el desastre de la inundación había afectado a varias regiones en las provincias de Bali y NTT. Las inundaciones repentinas que golpearon varias áreas en las provincias de Bali y NTT tuvieron un impacto significativo. Según los informes, docenas de casas fueron gravemente dañadas, cientos de vidas fueron desplazadas debido a las inundaciones repentinas que ocurrieron en Bali y NTT.