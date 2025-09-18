BMC debe tomar medidas enérgicas contra la contaminación del polvo en Andheri







Más de un año después de presentar su primera queja, los residentes del complejo Lokhandwala en Andheri West ha escrito una vez más a la Corporación Municipal de Brihanmumbai (BMC) por inacción contra la contaminación del polvo a lo largo de la mejor carretera de colonias de 800 metros.

Los camiones con neumáticos cubiertos de barro salen de un sitio de construcción que se vuelve pantanoso durante las lluvias. El lodo se deposita en el camino, y una vez que se seca, se convierte en gruesas nubes de polvo, contaminando el aire y representando una amenaza para la salud pública. Según la Asociación de Ciudadanos de Lokhandwala Oshiwara, la carretera cerca del Parque Walawalkar en Oshiwara se ha convertido en un desastre polvoriento y desértico donde cientos de camiones que toman diariamente, ensuciando la carretera. Varios ciclistas patinaron allí y sufren heridas. Según la asociación, el contratista ocasionalmente envía al personal a cepillar la carretera al recibir quejas, pero esto es muy insuficiente.

Necesitamos ver este problema abordado rápidamente y una solución a largo plazo resuelta, en lugar de medidas de parada que brindan un alivio temporal. Vemos en el informe que barrer la carretera y vertiendo agua se están haciendo esporádicamente, pero necesitamos algo que se quede. Tal vez el contratista tiene que ubicar un par de miembros del personal en el lugar para que el barrido se realice regularmente, y no de manera ad-hoc. Verter agua para reducir el polvo también debe hacerse con más frecuencia.

Si es posible, las hojas de estaño podrían establecerse alrededor del espacio como una medida más para detener el polvo contaminación.

Esto refleja un problema en toda la ciudad. Con la reurbanización a gran escala, las nubes de polvo cuelgan varios sitios. Junto con eso, recolección de agua, caminos resbaladizos, pavimentos bloqueados, escombros apilados y más. Este es un problema que resulta en una salud adversa para los residentes. Implemente una solución efectiva de inmediato.





Fuente