Blushing abierto, JCI está eclipsado por el debilitamiento y el intercambio variado de Asia-Pacífico

Yakarta, Viva – JCI abrió la reducción de 52 puntos o 0.66 por ciento a 7,899 en la apertura de la negociación el viernes 29 de agosto de 2025.

El jefe de investigación minorista de Bni Sekuritas, Fanny Suherman predice, JCI está eclipsado por el debilitamiento de la negociación actual.

«IHSG tiene el potencial mover Debilitado hoy «, dijo Fanny en su investigación diaria, viernes 29 de agosto de 2025.



Índice de precios de acciones compuestas (CSPI)

El intercambio de Asia-Pacífico varía en la negociación del jueves. El índice Nikkei 225 de Japón aumentó un 0,73 por ciento, y Takix aumentó un 0,65 por ciento. Mientras tanto, Hang Seng cayó un 0,81 por ciento y el índice TaEex cayó 1.16 por ciento.

Mientras que el índice Kospi surcoreano aumentó un 0.29 por ciento, y el índice ASX 200 australiano aumentó un 0.22 por ciento. Por otro lado, los tiempos de Estrecho de FTSE aumentaron un 0.19 por ciento y FTSE Malay KLCI cayó 0.05 por ciento.

«El movimiento es causado por inversores que esperan las decisiones de política del Banco de Corea», dijo Fanny.

Mientras tanto, del mercado australiano, el productor de tierras australiano, Lynas Rare Earths, planea cobrar alrededor de AU $ 750 millones o equivalente a US $ 488 millones, a través de la venta de acciones a precios de descuento para aumentar las actividades de procesamiento y la exploración.

La compañía minera emitirá acciones con un precio de la UA de $ 13.25 o alrededor de un 10 por ciento más bajo que el último precio de cierre. La compañía también anunció que sus acciones habían sido detenidas temporalmente (suspensión de negociación).

Por otro lado, la tarifa secundaria de EE. UU. Es un 25 por ciento para el envío desde India Comenzó a entrar en vigencia el miércoles de esta semana y alentar el deber de importación total de las exportaciones del país al 50 por ciento.

«El apoyo JCI está en el nivel de 7,830-7,900, mientras que el CSPI se resiste en el rango de 8,000-8,050», dijo.