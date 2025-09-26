Blumhouse Building Event Center y Horror Space en el hotel ‘Shining’

La autoridad de las instalaciones educativas y culturales de Colorado, en asociación con BlumhouseHa roto el terreno en el Stanley Event Center: una expansión del histórico Stanley Hotel que servirá como un centro durante todo el año para cine, arte y comunidad en Estes Park, Colo.

Si bien el Hotel Stanley se ha mantenido como una estructura prominente para el estado del Centenario desde que abrió en la base de las Montañas Rocosas en 1909, su conexión con la cultura popular, el cine y el horror surgieron cuando inspiró el Hotel Overlook en Rey StephenLa novela de 1977, «El brillante. » Si bien la adaptación cinematográfica de 1980 de Stanley Kubrick fue filmada en el Timberline Lodge en Oregon y Elstree Studios en Londres, todavía tomó notas del material fuente de Stanley y los supuestos embrujos, al igual que la novela de la secuela de King 2013 «Doctor Sleep» y su adaptación dirigida a Mike Flanagan 2019.

Blumhouse— Jason BlumLa compañía de producción detrás de los éxitos de terror como «Get Out», «Actividad paranormal», «Insidious» y más, es, por lo tanto, un socio apropiado para el proyecto, y parte del nuevo Centro de eventos Stanley será el espacio Blumhouse: un museo de la película comisariado por la compañía de producción, mostrando accesorios, exhibiciones interactivas e información detrás de la información de las películas de horror influyentes.

Jason Blum dijo que «comenzó Blumhouse hace 15 años porque me encanta construir. Y he estado pensando mucho en cómo construiremos este espacio de exhibición Blumhouse. nos aterrorizó a lo largo de los años.

La construcción del Centro de Eventos Stanley es una empresa de $ 60 millones que tendrá lugar en el transcurso de tres años. Además del espacio de Blumhouse, el lugar contará con un teatro de 1,000 asientos para estrenos de películas, proyecciones, eventos y conciertos, 64 nuevas salas de lujo para el hotel, un nuevo lobby, un nuevo Porte Cochere y más. El espacio del evento espera abrir sus puertas en 2028, aunque el Hotel Stanley permanecerá abierto durante la construcción.