Bluey, Lego, Sra. Rachel, KPop Demon Hunters

Encontrar los juguetes adecuados para cualquier niño siempre es una lucha: ¿quién tiene tiempo para mantenerse al día con las últimas tendencias y los mejores dispositivos? ¡Resulta que sí! Y esta semana es el mejor momento para abastecerte de juguetes infantiles con ofertas inmejorables. Desde tabletas hasta LEGO y juegos, hemos reunido los elementos imprescindibles para niños de todas las edades. Cada uno está probado por padres y aprobado por niños, directamente desde nuestras desordenadas salas de estar hasta la suya.

Tableta Amazon Fire HD 8 para niños Pro

La tableta Fire HD es una excelente opción para los lectores más jóvenes que aún no están preparados para las opciones de lectura más densas del Kindle. No solo viene en un estuche a prueba de niños con una amplia gama de colores vibrantes, sino que también viene con un año gratis de Amazon Kids+, para acceder a miles de aplicaciones, juegos, libros y videos que son a la vez entretenidos y educativos. Los útiles controles parentales pueden ayudar a los padres a establecer objetivos educativos y crear límites de tiempo, pero también viene con canales como Nickelodeon y PBS kids, e incluso Netflix y Minecraft, para que sirvan como un juguete inmersivo para viajes largos en auto o en avión.

Desde su debut en 2014, Tonies ha vendido más de 9,5 millones de Tonieboxes y más de 125 millones de figuras coleccionables de Tonie, con personajes de Disney, “PAW Patrol” y “Gabby’s Dollhouse”, entre otros. Con Toniebox 2, la empresa ha introducido nuevos elementos de diseño y una gama de contenidos ampliada. El dispositivo ahora integra herramientas para despertarse y acostarse, incluido un temporizador para dormir, funciones de iluminación y una alarma para el amanecer, lo que subraya su papel como un compañero familiar durante todo el día en lugar de un juguete reservado para el tiempo de juego. Un nuevo anillo de luz brilla con los colores del arco iris cuando los niños intercambian figuras o juegan, mientras que los controles actualizados de la aplicación brindan a los padres una mayor supervisión sobre el uso.

Tarjeta de banda sonora de Kpop Demon Hunters Yoto

“KPop Demon Hunters” es la última franquicia musical que une fuerzas con Yoto. La banda sonora de la película original de Netflix, que encabezó las listas de éxitos, ya está disponible en la plataforma de audio para niños. La tarjeta brindará a los fanáticos un acceso anticipado y emocionante a la música de la película, que se lanzará junto con el lanzamiento oficial en vinilo la semana pasada. Con las exitosas canciones “Golden” y “Soda Pop”, permite a los niños disfrutar de la música de la película en el reproductor de audio seguro y sin pantalla de Yoto.

Lego Star Wars Estrella de la Muerte Set

Pocos íconos cobran mayor importancia en la cultura pop que la Estrella de la Muerte, y LEGOLa última versión de Star Wars es la más detallada hasta el momento. Con más de 6.000 piezas, torretas giratorias y minifiguras de Darth Vader, Luke Skywalker y la Princesa Leia, recrea el asalto rebelde a escala cinematográfica: una construcción imprescindible para cualquiera que todavía tararea el tema de John Williams a mitad del montaje. Mira más Lego de la cultura pop se establece aquí.

La malvada Glinda y Elphaba Funko Pop

¡Glinda y Elphaba fueron miniaturizadas en Funko Pops de 4 pulgadas! en un nuevo Colección “malvada” antes del tan esperado estreno de la película de Universal en noviembre. La línea de productos, que también incluye figuras de otros personajes del musical, como Madame Morrible y Fiyero, es el regalo perfecto en estas fiestas. Mercancía «malvada» aquí.

Sofá de juego para niños Sra. Rachel

El sofá de juegos de espuma de Nugget ha sido durante mucho tiempo el favorito tanto de padres como de niños. Con la misión de hacer crecer la imaginación en todo Estados Unidos, la marca fue pionera en muebles de juego para familias cuando se lanzó por primera vez en 2014. Más recientemente, aprovecharon el espíritu cultural de la época con una asociación estratégica con el ultrapopular Youtuber. Sra. Raquelquien el mes pasado lanzó su propia versión del título principal de la marca. Sofá de juego original.

Set de juego Caravana de Peppa Pig

Da vida a las aventuras de Peppa con este adorable juego de caravanas. Lleno de accesorios y espacio para la familia de Peppa, está hecho para horas de imaginativos viajes por carretera y escenas de acampada en el patio trasero.

LEGO Star Wars BrickHeadz La amenaza fantasma

Lleva la galaxia a casa con LEGO Star Wars BrickHeadz: La amenaza fantasma. Estas divertidas figuras para construir convierten personajes icónicos en versiones coleccionables en bloques que son perfectas para exhibir o regalar a los fanáticos de Star Wars.

Muñecas Disney Moana 2 Maui y Moana Voyager

¡Las muñecas Moana 2 Maui y Moana Voyager de Disney dan vida a la emoción del viaje de Moana! Estas muñecas detalladas y articuladas dan vida al dúo aventurero en un tamaño compacto de 6 pulgadas. Con accesorios que aumentan la diversión, los niños pueden recrear momentos épicos de la película o imaginar nuevas aventuras en la isla. ¡Un regalo perfecto para los fanáticos de Moana, estas muñecas ofrecen infinitas posibilidades para el juego imaginativo!

Casa de juegos interactiva Bluey

Entra azulado¡El mundo! Esta casa de juegos interactiva exclusiva de Target presenta luces divertidas, sonidos y detalles atractivos que permiten a los niños recrear sus momentos favoritos del programa. Con los primos de Bluey, Socks y Muffin, este set ofrece infinitas oportunidades para el juego imaginativo y la diversión de contar historias, ¡lo que lo convierte en una herramienta imprescindible para los fanáticos de Bluey! Ahorre $5 adicionales al finalizar la compra si agrega el Conjunto de personajes del equipo sanador.

Este juego de cartas muy recomendado es ideal para niños de 4 años en adelante. Es un juego de cartas básico (no de manos, solo de tu pila) en el que combinas el taco, el gato, la cabra, el queso o la pizza, pero hay algunos comodines (como un narval) que sorprenderán a todos. Es fácil jugar en cualquier lugar y puede ocupar horas de tiempo. Durante la Semana del Círculo Objetivo, puedes obtener $5 de descuento al gastar $30 en juguetes y juegos seleccionados.

MAGNA-TILES Juego de construcción magnético clásico de 32 piezas

Las reseñas son ciertas: estos pequeños y coloridos mosaicos de construcción pueden entretener a su niño durante años. Hablamos por experiencia y recuperarás horas de tu vida gracias a estas pequeñas maravillas magnéticas. Durante la Semana Target Cirle, puedes ahorrar $10 y dejar que tu pequeño construya torres, cohetes, casas, castillos, carreteras, automóviles, literalmente cualquier cosa con la que pueda soñar. ¡Magna-Tiles puede construirlo! Los magna-tiles pueden construirlo. Incluso hay un juego de magnátiles de viaje para niños en movimiento.

Set Lego Duplo ‘Coches’

“Cars” de Pixar tiene un dominio sobre los niños pequeños de una manera que nunca comprenderemos del todo. Y Mack (el camión que conduce al héroe Rayo McQueen) es un miembro fundamental del verso de “Cars”. El camión rojo se puede construir en color rojo y viene con una caja de herramientas y muchas herramientas para darle un ajuste cuando lo necesite. Creado por la pequeña línea LEGO DUPLO, ideal para niños, este juego solo contiene 14 piezas que los niños pueden usar fácilmente para construir y apilar.

Juego básico de máquina de ensueño Story de Little Tikes

Si ve el proyector Little Tikes a la venta, entre en acción. Este es EL juguete para los niños pequeños. Diseñada para niños de 3 años en adelante (aunque a un niño de 2 años probablemente también le interesaría), la máquina de sueños proyecta las historias clásicas de los «pequeños libros dorados» en la pared y narra cada página. Pero no estás limitado a la colección de Libros Dorados: una vez que obtengas el conjunto principal, podrás comprar otros libros para leer, incluido el Cuentos de “Los osos Berenstain” y más. Es completamente encantador y casi siempre está agotado, así que actúa rápido si lo ves disponible.

Cocina de juego Gigglescapes

Gigglescapes es la estrella en ascenso del tiempo de juego y lleva la magia Montessori a las cocinas de los niños. Su Play Kitchen es el lugar de ensueño para los pequeños chefs y la diversión no termina ahí: piense batería de cocina, construye tu propia pizzae incluso un heladería. Diseñado para la creatividad y el aprendizaje práctico, Gigglescapes convierte el tiempo de juego en una aventura elegante que desarrolla habilidades.

Patinete eléctrico Segway Ninebot E2 Plus

¡El Segway Ninebot KickScooter es el vehículo perfecto para los niños amantes de la aventura! Con velocidades de hasta 12,4 a 15,5 mph, un motor potente y control de crucero para un viaje fácil, está diseñado para disfrutar de un viaje suave y divertido. La suspensión delantera añade comodidad adicional y su diseño portátil facilita su transporte y almacenamiento.

Crea pistas de carreras en carretera del mundo de los dinosaurios

¡Prepárate para pasar un buen rato con las pistas de carreras en carretera Create A Dinosaur World! Este emocionante set permite a los niños construir su propia pista de carreras llena de dinosaurios donde la acción nunca se detiene. Con piezas personalizables, los niños pueden crear caminos sinuosos, saltos y obstáculos de dinosaurios para el desafío de carrera definitivo. ¡Perfecto tanto para los pequeños corredores como para los fanáticos de los dinosaurios, este conjunto despierta la creatividad y la imaginación mientras los niños diseñan su propio mundo de carreras prehistórico!

Cochecito Jeep Wrangler

Nadie en la historia del mundo ha dicho jamás: “Ese sí que es un vagón muy bonito”, y luego estaba el Jeep Wrangler Stroller Wagon. Deje que sus pequeños viajen con estilo en esta camioneta elegante y resistente que se pliega en un acordeón compacto para un fácil almacenamiento. Este paquete incluye un adaptador para el asiento del automóvil que lo hace aún más conveniente. Además, ahora mismo puedes guardar 20% de descuento en artículos para bebé seleccionados en Target, ¡incluido este versátil vagón!

Casa de muñecas Barbie Dreamhouse fiesta en la piscina

La edición Kindle Kid ha sido una de las favoritas entre los padres desde que salió a principios de este año, y ahora puede ser el regalo perfecto para cualquier niño que se sumerja en su imaginación a través de densas novelas de misterio y fantasía. La tableta está diseñada para leer libros únicamente, sin anuncios de juegos ni vídeos que distraigan. Además, viene con más de un año de Amazon Kids+, una cobertura para niños y una garantía de dos años que normalmente estaría valorada en $99.

LEGO Disney Frozen Palacio de Hielo de Elsa

¡El Palacio de Hielo de Elsa LEGO Disney Frozen es una aventura mágica para construir para los pequeños fanáticos de Frozen! Con detalles brillantes, imponentes agujas heladas y personajes favoritos como Elsa y Olaf, este set permite a los niños recrear momentos icónicos de películas o soñar con sus propias aventuras nevadas. Perfecta para jóvenes constructores, es una forma divertida y creativa de darle vida a la magia de Arendelle, ¡sin necesidad de poderes congelantes!

Kit de codificación Kano Star Wars The Force™: explora la fuerza. Juguete de aprendizaje y codificación STEM para niños

¿Listo para unirte a la Alianza Rebelde? El juguete Imaginext STAR WARS R2-D2 está aquí para darle vida a un droide favorito de los fanáticos. Con divertidas funciones interactivas, los niños pueden presionar botones para activar las luces y sonidos característicos de R2-D2, lo que hace que el tiempo de juego sea aún más emocionante. Imprescindible para cualquier fan de Star Wars, el Imaginext R2-D2 está listo para entrar en acción a un precio inmejorable.