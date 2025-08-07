Blue Jays logra hazaña que no ha sucedido en 120 años

El Toronto Blue Jays están rodando en este momento, ya que tienen el mejor récord en la Liga Americana y han abierto una ventaja de cuatro juegos sobre el Boston Red Sox. Son uno de los equipos más populares ofensivamente en el béisbol, y parecen un equipo de playoffs de buena fe que podría hacer una carrera profunda en octubre.

Toronto está recién salido de una serie donde barrieron el Montañas Rocosas de Colorado y logró una hazaña que no ha sucedido desde 1900. No es misterio que los Rockies sean el peor equipo del béisbol, pero los Azulejos simplemente flexionaron sus músculos en un set de tres juegos.

Toronto hace la historia de MLB

En el barrido de tres juegos de los Rockies de Colorado, los Toronto Blue Jays derrotaron a Colorado en los tres juegos y terminaron superando por un puntaje de 45-6. En Coors Field, donde todos pueden anotar, es muy impresionante que el equipo de lanzadores de los Jays solo limitara a los Rockies a dos carreras por juego. Toronto recolectó 63 éxitos insondables en la serie, que, según Records de ESPNno había sucedido desde 1900.

El primer juego vio a Toronto salir en la cima por un puntaje de 15-1, seguido de una victoria de 10-4 el martes, y el punto de exclamación fue un puente de 20-1 donde los Blue Jays anotaron 20 carreras sin respuesta.

Los mejores equipos del béisbol siempre pueden «cuidar los negocios» y vencer a los equipos que se supone que deben, y los Jays hicieron exactamente eso. Bo Bichette Recogió siete hits en la serie y 10 carreras impulsadas, y tuvo un juego de múltiples hits en los tres juegos. Vladimir Guerrero Jr. Se agregó ocho hits en la serie y siete en los últimos dos juegos. Cuatro de esos ocho hits fueron bases adicionales.

Las contribuciones de otros jugadores

No fueron solo Bichette y Guerrero Jr. los que cargaron las hojas de puntaje; Daulton Varsho También se involucró a lo grande.

Bleacher Report publicó una historia en los Toronto Blue Jays ‘ Impresionante serie y desglosó parte de la historia involucrada:

«Las 45 carreras anotadas en la serie representaron un récord de franquicias para los Azulejos en un set de tres juegos, y Toronto también se convirtió en el primer equipo en tener dos jugadores con 10 o más RBI en una serie de tres o menos juegos desde 2000. Jays. «

Para los Rockies de Colorado, esta es una serie que quieren dejar detrás de ellos, pero esto es lo que sucede cuando una ofensiva al rojo vivo lleva su impulso al campo de Coors. Los Rockies ahora tienen un diferencial de -300 Run, y los 114 juegos que les llevó alcanzar ese número desastroso también es un récord de MLB.

Un equipo como los Azulejos puede ser un gran favorito para ganar la Serie Mundial si su ofensiva hace clic como lo son ahora. Aunque contra el peor equipo en el béisbol, si Guerrero Jr. y Bichette continúan golpeando como son, y otros colaboradores como Varsho, Addison Barger, Y Davis Schneider Stay Hot, este es un oponente aterrador.