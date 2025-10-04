Blue Jays dejan a dos principiantes clave en la lista de Alds en gran llamada

La serie de la División de la Liga Americana entre el Toronto Blue Jays y Yankees de Nueva York Comenzará en cuestión de horas, y ambos equipos han anunciado sus listas para la serie en consecuencia. En el caso del Blue jaysHan tomado la decisión de dejar a dos jugadores que, en el transcurso de la temporada regular, comenzaron 48 juegos combinados para ellos.

En la lista anunciada para la serie, el Blue jays No han enumerado ninguno de sus dos veteranos diestros, Chris Bassitt y Max Scherzer. En el caso de Bassitt, parece que no pudo recuperar la salud suficiente en el tiempo de la lesión en la parte posterior que terminó su campaña de temporada regular un juego temprano. Pero en el caso de Scherzer, no hubo lesiones reportadas: la decisión fue puramente táctica.

Problemas de lesiones mal a tiempo

Porque ganaron el Pennant East East, por delante de los Yankees y el Medias Rojas de Boston Equipo que vencieron en la serie Wild Card, los Blue Jays pudieron descansar un poco más antes de comenzar el juego de postemporada. Se esperaba que esto, combinado con omitir su comienzo final de la temporada regular, le diera a Bassitt el tiempo suficiente para volver a su mejor tiempo para el Crunch.

Desafortunadamente, a pesar de poder lanzar dos entradas en un juego intramural en la semana, Bassitt se ha considerado aún no listo. Fue puesto en la lista de lesiones el 20 de septiembre con lo que se informó que era inflamación de la espalda baja, y aunque el Blue jays Podrá activarlo para cualquier serie futura si avanzaron, necesitarán encontrar otro titular para el juego cuatro de la serie.

Sin embargo, no será Scherzer, quien se ha dejado por razones de eficacia. El veterano de 41 años pudo comenzar 17 juegos en su primera temporada como Blue Jay, pero no fue especialmente efectivo, renunciando a una efectividad de 5.19 debido a producir 19 jonrones en solo 85.0 entradas. Contra un jonrón pesado Yankees Alineación, con el recientemente adquirido Shane Bieber en Full Health, y con la ruptura del joven Trey Yesavage en el redil, no quedaba lugar en la rotación de Scherzer, y el bullpen está lleno.

Blue Jays cortos en el momento equivocado

Scherzer puede haber esperado un aplazamiento dado que también se sabía que su compañero abridor José Berrios extrañaría la serie con un problema de codo correcto. Sin embargo, la decisión de adquirir Bieber y acelerar la línea de tiempo de Yesavage ha visto el Blue jays Llene los cuatro puntos requeridos con, parecería, una rotación de esos dos, más Kevin Gausman y Eric Lauer.

Otro jugador que no puede regresar en el tiempo será el campocorto estrella Bo Bichette, cuya ausencia se sentirá de manera aguda. Bichette esperaba volver en el tiempo desde el esguince de rodilla izquierdo que lo ha dejado en la lista de lesionados desde el 9 de septiembre, pero a pesar de haber sido listado como día y día, el Blue jays No anunció su nombre en la lista. Claramente, cualquiera que sea el día que Bichette esté listo para ir de nuevo, no llegará en los próximos siete.

El Blue jays Se enfrentará a un equipo de los Yankees que viene del máximo de la victoria de los Medias Rojas, y armado con un muy fuerte principal de tres titulares. Max Fried, que confía en el récord, Carlos Rodon y la estrella de Breakout, Cam Schlittler Medias Rojas Serie, Luis Gil volverá para este. Tanto como puede ser en las ausencias conocidas a largo plazo de Gerrit Cole y Clark Schmidt, entonces, el Yankees Estará saludable y listo para ir con su rotación de elección.

El Blue jays Me encantaría poder decir lo mismo, pero Bassitt y Berrios News los ve en pocas manos. Agradecido, aunque los fanáticos serán por Bieber y Yesavage, una cosa parece cada vez más clara: para Scherzer, el tiempo puede ser actualizado.