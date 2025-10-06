Blue Jays $ 500M Star tira de postemporada primero

El azul de Toronto Jays golpeó el Yankees de Nueva York Para el segundo juego consecutivo en su serie Alds 2025 en el Rogers Center el domingo.

Los Jays obtuvieron otro total de dos dígitos, anotando 13 carreras. El 13-7 Victoria Llegó la fuerza de cinco caseros de azul jays. Pero hubo un jonrón que cambió la complejidad del juego.

Con uno en la parte inferior de la cuarta, Blue jays Slugger Vladimir Guerrero Jr. subió al plato y lanzó un cohete en el segundo mazo para despejar las bases.

Aquí hay un vistazo a la explosión:

Guerrero Jr. ciertamente está a la altura de su 14 años, $ 500 millones Contrato firmado a principios de este año. La increíble explosión fue el primer Grand Slam de postemporada para el Blue jays franquicia. Es sorprendente al considerar el Blue jays han tenido su parte de jonrones memorables de postemporada.

Hubo el infame Flip de Bat de José Bautista en el ALDS 2015. Además, los fanáticos recuerdan el jonrón de Roberto Alomar Dennis Eckersley en el ALCS de 1992. Y, por supuesto, el Dinger de Joe Carter en la Serie Mundial de 1993.

Pero ninguno de esos jonrones fue Grand Slams. Ahora, los Jays han logrado otro hito de postemporada. Lo más importante, la victoria puso a Toronto 2-0 en la serie en la serie en el Bronx para el Juego 3 el martes.

Otra victoria de los Jays asegurará su pase a los ALCS contra los Detroit Tigers o Marineros de Seattle.

Blue Jays-yankees una serie de primicias

También vale la pena señalar que este choque de postemporada de los Blue Jays-Yankees es la primera vez que los dos clubes se conocen en la postemporada.

Desde el Blue jays Entró en la liga en 1977, los dos clubes nunca han cruzado los senderos en la postemporada. El Yankees No pudo hacer la postemporada durante el apogeo de Toronto a finales de los 80 y principios de los 90.

Para cuando los Yankees eran una potencia a finales de los 90, el Blue jays cayó de la disputa. Cuando Toronto regresó a la postemporada en 2015 y 2016, se encontraron con otros rivales de la división como el Orioles de BaltimorePero no los Yankees.

La última vez que los Jays hicieron la postemporada fue en la campaña acortada de 2020. Perdieron ante otro rival de división, el Rayos de la bahía de Tampaen dos juegos.

Una victoria en los Alds daría el Blue jays Derechos de presumir sobre sus rivales de división. Los Jays también ganaron la serie de la temporada en 2025, lo que les permitió reclamar el título de AL East a pesar de terminar en un empate en el primer lugar con Nueva York.

Jays Rookie Pitcher estableció récord del club en el Juego 2

Otro Blue jays El jugador estableció un hito en el club el domingo. El lanzador novato Trey Yesavage ponchó a 11 bateadores para establecer un récord para la mayoría de los ponches de postemporada en un juego por un lanzador de Toronto.

El registro es ciertamente interesante teniendo en cuenta el Blue jays‘Historia de postemporada. La hazaña llegó el cuarto inicio de las Grandes Ligas de Yesavage.

El récord anterior fue compartido por tres lanzadores, Juan Guzmán, David Price y Dave Stieb, Fanning Ocho bateadores cada uno.

Si el Blue jays Avance, Yesavage probablemente obtendría otro inicio de postemporada en el ALCS. Queda por ver si el derecho de 22 años pudiera ver otro comienzo antes de una posible aparición en la Serie Mundial.