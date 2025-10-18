BLT adicional para 35 millones de beneficiarios está listo para ser desembolsado, el Ministro de Asuntos Sociales recuerda que Judol no debe utilizarse

Jacarta – Ministro de Asuntos Sociales (Mensos), Saifullah Yusuf o Gus Ipul recordar a los beneficiarios asistencia directa en efectivo (BLT) no utiliza el dinero para juegos de azar en línea (judol).

Lea también: Muzani: Hay una nueva dirección y orientación bajo el liderazgo de Prabowo



Gus Ipul lo transmitió después de que el gobierno anunciara BLT adicional a 35 millones de beneficiarios con un presupuesto total de 30 billones de rupias.

«Instamos a las personas que reciben esta ayuda a que realmente la utilicen según el propósito previsto, es decir, comprar materiales básicos o necesidades básicas», dijo Gus Ipul a los periodistas, citado el sábado 18 de octubre de 2025.

Lea también: El presidente del MPR no tiene problema en que los extranjeros se conviertan en jefes estatales, siempre y cuando cumplan con las normas



«No lo utilices para cosas que no están destinadas, especialmente judol, juegos de azar en línea, especialmente para comprar otras cosas como comprar crédito y así sucesivamente. La prioridad es para sus necesidades básicas», continuó.

Gus Ipul dijo que había una serie de cosas que el presidente de la República de Indonesia estaba considerando. Prabowo Subianto aumentar la distribución de BLT.

Lea también: Palacio sobre el primer año de Prabowo-Gibran: Francamente, no estamos satisfechos



«Sí, hay muchos factores, por supuesto que hay muchos factores que el presidente está teniendo en cuenta para proporcionar esta asistencia adicional», dijo.

Anteriormente se informó que el Ministro Coordinador de Economía (Menko), Airlangga Hartarto, dijo que el gobierno distribuirá asistencia directa en efectivo (BLT) a 35.046.738 beneficiarios de tarjetas familiares (KK).

Airlangga dijo que el BLT se otorgará por tres meses, a partir de octubre, noviembre y diciembre de 2025.



Ministro coordinador de Asuntos Económicos, Airlangga Hartarto (centro) Foto : Cahyo – Oficina de Prensa de la Secretaría Presidencial

«Es más alto que [nilai] BLT anteriormente y esto puede llegar a aproximadamente 140 millones de personas. Si asumimos un KPM [keluarga penerima manfaat] «Esos son padre, madre y dos hijos», dijo Airlangga durante una conferencia de prensa en Cikini, en el centro de Yakarta, el viernes 17 de octubre de 2025.

Explicó que la distribución de BLT se realizará a través de la Asociación de Bancos Estatales (Himbara) y PT Pos Indonesia.

En cuanto a los detalles, hasta 18,3 millones de destinatarios serán distribuidos por Himbara y 17,2 millones de destinatarios a través de PT Pos Indonesia.

«(El presupuesto preparado para BLT octubre-diciembre de 2025) es de 30 billones de IDR. (El programa BLT proviene de) el presupuesto estatal, los resultados de eficiencia, la reasignación presupuestaria», continuó Airlangga.

Continuó, BLT para 35 millones de beneficiarios es diferente del BLT que distribuye el Ministerio de Asuntos Sociales (Kemensos) mensualmente a través del Programa Esperanza Familiar (PKH) y asistencia alimentaria básica.