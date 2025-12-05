¿Bloquearía Trump el acuerdo de Netflix con Warner Bros?

El acuerdo sísmico netflix entintado para comprar Warner Bros. – con un valor sorprendente de 83 mil millones de dólares – necesitará obtener la aprobación de los reguladores de EE. UU. y del extranjero. Y a nivel interno, hay una persona cuya opinión al respecto, el Presidente Donald Trumpes de importancia central dado el control que ha ejercido sobre las agencias federales.

Trump no ha intervenido públicamente sobre un posible acuerdo de Netflix para Warner Bros. Pero la noción de que Netflix tendría un poder de mercado excesivo mediante la adquisición de HBO Max y el negocio de estudios de Warner Bros. ha ganado fuerza en la Casa Blanca, así como entre los legisladores republicanos y demócratas.

El viernes, un alto funcionario no identificado de la administración Trump dijo que la Casa Blanca tiene un “gran escepticismo” sobre el acuerdo propuesto entre Netflix y Warner Bros., CNBC reportado. (La oficina de prensa de la Casa Blanca no respondió a una solicitud de comentarios). Netflix y Descubrimiento de Warner Bros. dijeron que esperan cerrar la transacción en 12 a 18 meses, pendiente de la aprobación de los accionistas de WBD y las autorizaciones regulatorias.

En Estados Unidos, el acuerdo enfrenta una revisión antimonopolio por parte del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de Comercio. (Los representantes del DOJ y la FTC se negaron a hacer comentarios). El acuerdo entre Netflix y WBD no requeriría la aprobación de la FCC, ya que no involucra ninguna cadena de transmisión.

El viernes, los ejecutivos de Netflix expresaron su confianza en que se aprobará el acuerdo con el BM. Como demostración de su firme convicción de que el acuerdo será aprobado, Netflix acordó pagar a WBD una tarifa de ruptura de 5.800 millones de dólares si el acuerdo no se cierra «bajo ciertas circunstancias relacionadas con la falta de obtención de aprobaciones» o si los organismos reguladores estadounidenses o internacionales bloquean la transacción, dijo el transmisor. revelado en una presentación ante la SEC.

«Diríamos que tenemos mucha confianza en el proceso regulatorio», dijo el codirector ejecutivo de Netflix, Ted Sarandos, a los analistas en una llamada telefónica el viernes por la mañana. «Este acuerdo es pro consumidor, pro innovación, pro trabajador, pro creador, pro crecimiento. Y nuestros planes aquí son trabajar muy estrechamente con todos los gobiernos y reguladores apropiados, pero [we are] Estoy realmente seguro de que vamos a obtener todas las aprobaciones necesarias”.

Sarandos dijo que los negocios de Netflix y Warner Bros. son «complementarios» y «también son negocios queridos, lo cual es realmente fantástico. Habiendo estado profundamente inmersos en este proceso, si parecemos un poco cansados, es porque lo estamos, hemos descubierto que es un proceso increíblemente riguroso y competitivo». En cuanto a la posibilidad de que lleguen ofertas rivales que las reemplacen, dijo: «Hemos firmado nuestro acuerdo y estamos avanzando a toda velocidad hacia la aprobación regulatoria».

David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, restó importancia a los obstáculos regulatorios en una reunión pública con empleados de WBD el viernes. «Creo que encaja perfectamente. Hay muy poca superposición, ya que somos el mayor fabricante y productor de contenido creativo del mundo, y Netflix tiene la plataforma y la tecnología más grandes y la mejor tecnología del mundo», dijo.

Al menos inicialmente, Netflix dijo que operaría HBO Max y Warner Bros.’ operaciones del estudio de forma independiente. Como parte de eso, Netflix dijo seguirá lanzando películas de Warner Bros. en cines – aunque eventualmente esas ventanas de lanzamiento se reducirán para ser “mucho más amigables para el consumidor”, dijo Sarandos.

Pero volvamos a Trump: ¿aprueba que Netflix adquiera Warner Bros. y el servicio de streaming HBO Max, lo que representaría una importante consolidación de poder en la industria?

Tenga en cuenta que Trump es amigable con la familia Ellison, y David Ellison estaba haciendo una oferta agresiva por Warner Bros. Discovery en su totalidad, buscando fusionar WBD con Paramount Skydance.

Trump ha elogiado regularmente a David Ellison y a su padre, el magnate de Oracle y megamillonario Larry Ellison. Al anunciar un acuerdo en septiembre para que las operaciones estadounidenses de TikTok pasaran a ser propiedad en un 80% de un grupo de inversores estadounidenses, Trump dijo Larry Ellison sería copropietario de la aplicación. «Larry Ellison es genial, y su hijo David es genial. Son amigos míos. Son grandes partidarios míos», dijo Trump a los periodistas en el Air Force One a mediados de octubre. Y Trump recientemente empujó a Paramount a avanzar en “Rush Hour 4” de Bret Ratner porque al presidente le encanta la franquicia de comedia de acción.

Detrás de escena, Paramount ha estado insistiendo constantemente en que Netflix-Warner Bros. estaría condenado al fracaso desde una perspectiva regulatoria. En una carta enviada esta semana a los abogados de WBD, Paramount advirtió que una venta a Netflix probablemente “nunca se cerraría” debido a desafíos regulatorios, informó el Wall Street Journal. reportado Jueves. «La adquisición de los activos de estudio y streaming de Warner ‘consolidará y ampliará el dominio global de Netflix en un asunto no permitido por las leyes de competencia nacionales o extranjeras’, escribieron los abogados de Paramount», según el informe del WSJ.

Incluso si Trump se opusiera a un acuerdo con Netflix para comprar los negocios de estudios y streaming de Warner Bros., eso no necesariamente arruinaría sus posibilidades de obtener la aprobación regulatoria. Recordemos que durante el primer mandato de Trump, el Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la adquisición de Time Warner por parte de AT&T, una medida supuestamente motivado por el odio de Trump hacia CNN. Pero un juez federal falló a favor de las empresas y en febrero de 2019 el Tribunal de Apelaciones del Circuito de DC confirmó esa decisión.

Mientras tanto, varias organizaciones de Hollywood, incluido el Writers Guild of America y el grupo comercial de propietarios de cines Cinema United, se han manifestado en contra del acuerdo entre Netflix y Warner Bros., argumentando que tendrá un impacto perjudicial en los empleos y la competencia.

Y los políticos de ambos lados del pasillo se están alineando en contra del acuerdo entre Netflix y Warner Bros. El viernes, la senadora Elizabeth Warren (D-Mass.) calificó el pacto propuesto como “una pesadilla antimonopolio” eso “crearía un enorme gigante de los medios con control de cerca de la mitad del mercado de streaming, amenazando con obligar a los estadounidenses a pagar precios de suscripción más altos y menos opciones sobre qué y cómo mirar, al tiempo que pondría en riesgo a los trabajadores estadounidenses”. Esto se produjo después de que los republicanos plantearan preocupaciones antimonopolio similares. En un 13 de noviembre carta a los funcionarios de la administración TrumpEl representante Darrell Issa (republicano por California) escribió: “Con más de 300 millones de suscriptores en todo el mundo y una vasta biblioteca de contenidos, Netflix ejerce actualmente un poder de mercado inigualable”.

La analista de Wedbush Securities, Alicia Reese, dijo en una nota de investigación que “siguen existiendo preocupaciones significativas dentro de la industria y entre los funcionarios gubernamentales” sobre una propuesta de acuerdo de Netflix para Warner Bros. El proceso regulatorio “sería largo y difícil y, en última instancia, podría bloquear la venta sin garantías claras por parte del estudio”, escribió.

Netflix tiene más de 300 millones de suscriptores de streaming en todo el mundo; La empresa dejó de informar cifras trimestrales de suscriptores este año. WBD finalizó el tercer trimestre de 2025 con 128,0 millones de suscriptores de streaming, un aumento de 2,3 millones de suscriptores con respecto al segundo trimestre. Entre ellos se incluyen clientes de HBO Max, así como de Discovery+ y sus servicios de transmisión de deportes.

Greg Peters, el otro codirector ejecutivo de Netflix, reconoció en la llamada a los analistas que «existe una gran superposición de suscriptores existentes de HBO Max que también son suscriptores de Netflix. Ese número es bastante grande».

Pero Peters sugirió que combinar HBO Max y Netflix bajo un mismo techo ampliaría las opciones y generaría otros beneficios para los consumidores, lo que implica que la compañía lanzaría paquetes con precios reducidos. «Se puede pensar en los muchísimos miembros de Netflix en todo el mundo que actualmente no son suscriptores de HBO Max y no obtienen ningún valor de los títulos de HBO Max, de los títulos de Warner Bros.», dijo. «Y creemos que existe una oportunidad real de descubrir cómo traer más de esos títulos de la manera correcta a través de alguna combinación de planes y niveles, etc., para desbloquear el valor de esos activos».

Incluso con la incorporación de HBO Max, Netflix diría que no tiene ningún tipo de monopolio sobre el entretenimiento o incluso el streaming. Los ejecutivos señalan habitualmente en las llamadas sobre ganancias de Netflix que incluso en sus mercados más maduros, incluido Estados Unidos, Netflix representa menos del 10% del total de visualización de televisión (una estadística destinada a mostrar que todavía tiene oportunidades de crecimiento futuras). Por ejemplo, durante el mes de octubre de 2025, Netflix tuvo una participación del 8,0% del tiempo de visualización de televisión en EE. UU., según Nielsen, detrás de YouTube (12,9%). Warner Bros. Discovery, incluidos HBO Max y Discovery+, tenía una participación del 1,3%.

Robert Fishman, analista de MoffettNathanson, escribió en una nota el viernes: “En última instancia, creemos que la probabilidad de [regulatory] La aprobación se reduce al éxito que tendrá Netflix a la hora de definir el mercado más allá del panorama de los medios tradicionales para incluir otras empresas como YouTube, Amazon y otros actores digitales como TikTok y las redes sociales mientras compiten con la participación durante todo el día”.

— Gene Maddaus y Jennifer Maas contribuyeron a este artículo.