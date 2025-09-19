





Estados Unidos una vez más vetó un Resolución del Consejo de Seguridad de la ONU El jueves que había exigido un alto el fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, diciendo que el esfuerzo no fue lo suficientemente lejos para condenar a Hamas. Los otros 14 miembros del cuerpo más poderoso de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, que describió la situación humanitaria en Gaza como «catastrófica» y pidió a Israel que elevara todas las restricciones en la entrega de ayuda a los 2.1 millones de palestinos en el territorio.

`La oposición estadounidense a esta resolución no sorprenderá ‘, dijo Morgan Ortago, un asesor de políticas senior de los Estados Unidos, antes de la votación. `No condena a Hamas o reconoce el derecho de Israel a defenderse, y legitima erróneamente las narrativas falsas que benefician a Hamas, que tristemente han encontrado moneda en este Consejo. Agregó que otros miembros del Consejo» ignoraron «las advertencias de los Estados Unidos sobre el» lenguaje inaceptable «y han adoptado la acción actuativa diseñada para dibujar un veto».

El resultado se destaca aún más el aislamiento de nosotros e israelí en el escenario mundial durante la guerra de casi dos años en Gaza. La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en el Asamblea General de la ONUDonde Gaza será un tema importante y se espera que los principales aliados estadounidenses reconozcan un estado palestino independiente. Es un movimiento en gran medida simbólico opuesto con vehemencia por Israel y los Estados Unidos, dividiendo la administración Trump de aliados, incluidos el Reino Unido y Francia.

La resolución, redactada por los 10 miembros electos del Consejo que cumplen términos de dos años, va más allá de los borradores anteriores para resaltar lo que llama la «profundización del sufrimiento» de los civiles palestinos. `Puedo entender la ira, la frustración y la decepción del pueblo palestino que podría estar viendo esta sesión del Consejo de Seguridad, con la esperanza de que haya algo de ayuda en la tubería, y esta pesadilla podría ser puesto a fin ‘, dijo Riyad Mansour, el embajador palestino de la Unión de la ONU, puedo imaginar la ira y la frustración que no sucedió.` `

Argelia, uno de los líderes de la resolución, también expresó su consternación por otra acción fallida del Consejo para Gaza, disculpándose con los palestinos por no hacer lo suficiente para salvar la vida de los civiles. A pesar del esfuerzo de no pasar, Argelia Un embajadorAmar Bendjama, dijo: `14 miembros valientes de este Consejo de Seguridad plantearon su voz. Han actuado con conciencia y en la causa de la opinión pública internacional.

El embajador de Pakistán llamó a la votación, que tuvo lugar durante la 10,000 ° reunión del Consejo de Seguridad, « un momento oscuro ». dijo en un comunicado.

El esfuerzo reiteró las demandas de versiones anteriores, incluido el lanzamiento de todos los rehenes en poder de Hamas y otros grupos militantes después de su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que lanzó la guerra en Gaza. Al oponerse a resoluciones similares desde noviembre, Estados Unidos se había quejado de que las demandas, incluido un alto el fuego, no estaban directamente vinculadas a la liberación incondicional de rehenes y solo envalentonarían a los militantes de Hamas.

La nueva resolución expresó ‘profunda alarma’ después de un informe publicado el mes pasado por la autoridad principal del mundo en las crisis de alimentos dijo que Gaza City se ha visto afectado por la hambruna, y que es probable que se extienda por el territorio sin el alto el fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria. Las fuerzas israelíes han seguido con una nueva ofensiva de tierra en Ciudad de Gaza. La última operación israelí, que comenzó el martes, intensifica aún más un conflicto que ha recorrido el Medio Oriente y probablemente empuja cualquier alto el fuego fuera del alcance.

El ejército israelí, que dice que quiere «destruir la infraestructura militar de Hamas», no ha dado una línea de tiempo para la ofensiva, pero hubo indicios de que podría llevar meses. Ese mismo día, un equipo de expertos independientes encargados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, emitiendo un informe que pidió a la comunidad internacional que lo ponga en fin y tome medidas para castigar a los responsables de ello.

La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente para apoyar una solución de dos estados al conflicto de Israel-Palestino e instó a Israel a comprometerse con un estado palestino. El veto de la Resolución de los Estados Unidos se produce ya que aproximadamente la mitad de los estadounidenses dice que la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza ha « « « « `, según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de Associated Press-NORC. Eso es desde noviembre de 2023, cuando el 40 por ciento dijo que la acción militar de Israel había ido demasiado lejos.

Pero al mismo tiempo, los estadounidenses en general, particularmente RepublicanosEs menos probable que diga que negociar un alto el fuego debería ser una alta prioridad para el gobierno de los Estados Unidos que hace solo unos meses cuando Estados Unidos mantenía conversaciones de alto el fuego con Hamas.

