¿Bloode de sangre ‘snl’? Difícilmente. Los cambios en el reparto ocurren a menudo en el gran espectáculo de Lorne

En «Saturday Night Live«Hay drama antes de llegar a la comedia.

Cada año en este momento, los crédulos observadores de la venerable noche NBC Showcase se pone nervioso por una serie de cambios de reparto que se implementan entre cuatro y seis semanas antes del estreno de la próxima temporada del programa. A veces, «SNL«Simplemente agrega algunos jugadores destacados. En otros años, una buena parte de los veteranos del elenco optan por partir. En algunos puntos, las limitaciones de costos o los edictos de la red han forzado al productor ejecutivo Lorne Michaels Para hacer movimientos de personal, de otro modo no desee poner en práctica.

El aumento en la eliminación de manos alrededor del proceso, que se ha convertido en un elemento arraigado del calendario «SNL», es más humorístico que algunas de las parodias «SNL».

En los últimos días, tres jóvenes miembros del elenco «SNL» – Jugador destacado Emil Wakim y Devon Walker y Michael Longfellow, con tale temprano, han anunciado sus salidas del programa, y ​​parece bastante claro que las salidas no estaban hechas por elección. Además, la veterana Heidi Gardner, que parecía idear una nueva voz para cada personaje de boceto que interpretó En «SNL» durante ocho temporadas, se va, presumiblemente optando por salir después de un período de tiempo que parece adecuado para la mayoría de las personas que se unen al programa.

Algunos medios de comunicación se han referido al éxodo como un «baño de sangre» o «terremoto». Realmente es cualquier cosa menos.

En pocas palabras, Michaels ha elevado sus expectativas para los miembros del elenco, los jugadores destacados particularmente, desde 2000. Michaela Watkins y Jenny Slate fueron expulsados ​​del programa después de una sola temporada a pesar de ganar tracción con personajes como Angie Tempura y Tina-Tina Cheneuse. Así también en los últimos años fueron personas como Rob Riggle, Noel Wells, Brooks Whelan, Luke Null, Chloe Troast, Tim Robinson y John Milhiser. Incluso algunos que hacen el salto al elenco regular, como el punkie Johnson, se van inesperadamente. Si bien no ha habido una reacción violenta para Wakim, Walker o Longfellow, se puede argumentar que ninguno de los tríos realmente se ha «desgarrado» durante su tiempo en el aire de manera que los miembros contemporáneos del elenco como Chloe Fineman, Bowen Yang o Ego Nwodim tienen.

En una época en la que gran parte de «SNL» es consumido por sus espectadores más jóvenes a través de las redes sociales o transmitir videos horas después de que el espectáculo se extienda los sábados tardíos, Michaels puede tener pocas opciones más que poner sus recursos detrás del talento que genera más virales pases virales.

Y mientras el empresario recientemente le dio al medio de comunicación Puck una amplia entrevista sobre «SNL» es genial y pequeñoEs interesante que no se le preguntó (al menos no para fines de impresión) sobre si su programa ha sido bajo El mismo escrutinio económico que el resto del horario nocturno de NBC (y la televisión nocturna en general.) NBC tiene Escaló «Tonight Show» de Jimmy Fallon hasta cuatro transmisiones originales a la semanaen comparación con sus cinco anteriores (sin duda, un segundo año de Fallon haciendo un puñado de espectáculos a medida después de «Sunday Night Football» es parte del cálculo de la red) y Quitó la banda en vivo que impulsó «Late Night» de Seth Meyers. ¿Algo de eso significa que «SNL» está limitado en cuántos miembros del elenco puede acomodar cada temporada? ¿El espectáculo tiene que reducir sus muchos extras, como la «Llama Backstage» en vivo que a menudo aparece cuando las cámaras llevan a los espectadores al backstage (a los ojos de este reportero, el animal no ha aparecido en la cámara desde que Aubrey Plaza organizó el programa en 2023)? Solo Michaels y el jefe de la noche de NBC Katie Hockmeyer lo saben con certeza.

Mientras tanto, las personas que permanecen en el show durante años eventualmente se irán, y «SNL» continuará hasta que los altos ejecutivos de NBCU y Parent Comcast determinen que sus costos superan los beneficios de tenerlo en el aire. Con los años, el programa ha resistido las salidas de Chevy Chase, Eddie Murphy, Will Ferrell, Tina Fey y Kristen Wiig. Lo más probable es que absorba algunos otros.

Para estar seguros, más cambios «SNL» pueden estar a la vista. ¿Cuántos años más puede continuar Kenan Thompson en el elenco después de 22 temporadas? ¿Los co-destacados de la «actualización de fin de semana», Colin Jost y Michael Che, cada uno de los cuales ha probado proyectos fuera del programa en los últimos años, tienen otras ideas en proceso?

Y, ciertamente, ha habido Momentos en que las salidas del elenco realmente sacudieron el espectáculo. En la primera parte de la última década, «SNL» se despidió de Jason Sudeikis, Bill Hader y Fred Armisen, todo aproximadamente una temporada después de las salidas de Andy Samberg y Kristen Wiig. En 2022, Kate McKinnon, Aidy Bryant, Kyle Mooney y Pete Davidson Todo dejado al mismo tiempo, seguido Pocos meses después por Cecily Strong. Demasiadas despedidas de reparto a la vez pueden dejar a los miembros restantes de la compañía «SNL» con muchos zapatos para llenar, a veces sin una tubería completa de jugadores en desarrollo.

Sin embargo, en su mayor parte, las personas que están animadas por la ráfaga de personal de personal de «SNL» de cada año deberían verlo por lo que es: una táctica promocional bien desarrollada de Michaels y NBC que hace que la gente hable sobre el programa después de que haya estado en el hiato durante unos pocos meses. Considere el hecho de que no ha habido un nuevo episodio de «SNL» desde que Scarlett Johansson fue el anfitrión a mediados de mayo, y sin embargo, continúan apareciendo docenas de noticias y resmas de charla en línea sobre el programa.

¿Matanza? ¿Terremoto? ¿Sorpresa desagradable? Claro, puede llamar a los anuncios del elenco cualquiera de estas cosas. Algo puede suceder en los próximos días que realmente garantiza palabras tan coloridas. Pero el aficionado más inteligente de «SNL» podría hacer bien en citar el frase de Emily Litella, el popular personaje de la «actualización de fin de semana» interpretada por Gilda Radner, miembro del reparto: «No importa».